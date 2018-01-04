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UPS, filosuna yeni elektrikli tır teknolojisini ekliyor

04 Ocak 2018, 04:07

Dünyadaki en geniş ticari kamyonculuk filolarından birini yöneten UPS (NYSE:UPS) Tesla’nın tamamen elektrikli yeni tırlarından 125 adet ön sipariş verdiğini açıkladı.

Yeni tırlar, UPS’in elektrik, doğalgaz, propan ve diğer geleneksel olmayan yakıtlarla çalışan kamyon ve tırlardan oluşan geniş alternatifli yakıt ve gelişmiş teknolojili araç filosuna katılacak.



“Yüzyılı aşkın bir süredir UPS, daha etkili filo operasyonları için sektörün yeni teknolojileri test etmesi ve uygulaması konusunda liderlik yapıyor. Bilişim ve mühendislik başkanı Juan Perez, Tesla ile filo üstünlüğüne olan bağlılığımızı genişletmeyi dört gözle bekliyoruz, dedi. "Bu çığır açan elektrikli tırlar, geliştirilmiş güvenlik, azaltılmış çevresel etkiler ve düşük mülkiyet maliyeti gibi yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor."



UPS, aracın UPS görev döngüsü için beklenen performansının değerlendirilmesinin bir parçası olarak Tesla ile UPS’in gerçek dünya tır şerit bilgilerini paylaştı. UPS, kullanıma hazır duruma geldiğini ispatlamış çözümler konusunda kendilerine yardımcı olmak amacıyla gelişmekte olan araç teknolojileri tedarikçileriyle sık sık ortak çalışıyor.



Tesla Semi tırlar, tek bir şarjla 500 mile kadar giderken sürücülere benzersiz bir kabin tecrübesi, gelişmiş yol güvenliği ve önemli ölçüde azaltılmış uzun vadeli mülkiyet maliyeti sunuyor. Tırların otomatik acil fren, uygulanabilir seyir kontrolü, otomatik şerit kılavuzu ve elektronik fren ve direksiyon sistemi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor. ABD hükümetine göre, Tesla’nın sürücü yardım uygulamaları kaza oranlarını %40 oranında azaltıyor. Tesla, araçların üretimine 2019’da başlamayı planlıyor ve UPS, araçları kullanacak ilk şirketlerden biri olacak.



UPS'in Tesla Semi araçlarının ön siparişleri, Bilim Tabanlı Hedefler girişimi tarafından onaylanan bir metodoloji kullanarak geliştirilen 2025 yılına kadar küresel yer hizmetlerinden kaynaklı mutlak sera gazı (GHG) emisyonlarını yüzde 12 oranında azaltma konusundaki kararlılığını tamamlıyor ve ilerletiyor.





UPS, tükettiği elektriğin yüzde 25'inin, 2025 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesi için bir hedef belirledi. Buna ek olarak, UPS 2020 yılına kadar-2016'daki oran olan yüzde 16'dan yükselerek- yılda dört yeni araçtan birinin alternatif bir yakıt veya ileri teknoloji ürünü araç olacağını planlıyor. Şirket ayrıca, 2025 yılına kadar, yerdeki operasyonu için harcadığı yakıtın-2016’daki oran olan yüzde 19,6’dan artarak- yüzde 40'ının konvansiyonel benzin ve dizel dışındaki kaynaklardan olacağı yeni bir hedef belirledi.



Şirket, dünya genelinde 8500’den fazla araçla ABD’deki en büyük özel alternatif yakıtlı ve gelişmiş teknolojili filolarından birine sahip. Bu, tüm elektrikli, hibrid elektrikli, hidrolik hibrid, etanol, basınçlı doğal gaz (CNG), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), propan ve yenilenebilir doğal gaz (RNG)/biyometan'ı kapsamaktadır.



UPS ayrıca 2016 yılında küresel sağlık ve güvenlik eğitimine 194 milyon dolardan fazla yatırım yaparak dünyanın en güvenli ticari filolarından birini yönetiyor. Şirket, 8 filosu için araç çarpışma azaltma teknolojisi kurmaya devam ediyor.



UPS geçtiğimiz günlerde çevresel yükümlülükler ve faaliyetler konusunda Just Capital’in “Just100” (“En iyi 100”) sıralamasında sektöründe en iyi olarak ilan edildi. UPS aynı zamanda beş yıl art arda Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünyası Endeksi (DJSI World) ve 13 yıl boyunca Dow Jones Sürdürülebilirlik Kuzey Amerika Endeksi’nde yer aldı.