TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Pirelli bayisi Barkef Kuruç’un 50. yılı kutlandı

Pirelli bayisi Barkef Kuruç’un 50. yılı kutlandı

Tarih 04 Ocak 2018, 03:58

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş Bayi Barkef Kuruç’un bayiliğinin 50. Yılı yaklaşık 50 kişinin katıldığı özel bir kokteyl ile kutlandı.

Premium ve prestij segment lastikler orijinal ekipman dünya lideri olan Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.’nin köklü bayilerinden Barkef Kuruç’un bayiliğinin 50. Yılı 7 Aralık 2017 Perşembe günü Pirelli Türkiye Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen kokteyl ile kutlandı.

Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş CEO’su Gian Paolo Gatti Comini’nin ev sahipliğini yaptığı davete Barkef Kuruç, ailesi ve eski dönemde yakın çalıştığı emekli Pirelli çalışanlarından oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. Gian Paolo Gatti Comini’nin bir açılış konuşması yaptığı davette Barkef Kuruç ile çok yakın çalışan Pirelli Emekli Ticaret Direktörü Ergun İncekara, kendisi ile ilgili anılarını anlattı. Ayrıca Gian Paolo Gatti Comini ve Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Satış Müdürü Emre Özdemir, Barkef Kuruç’a 50. Yılı şerefine plaket takdim etti.   
 
Pirelli Otomobil Lastikleri CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, “Pirelli’de bayilerimizi çok önemli paydaşlar olarak görüyoruz. Onlar bizim müşterilerimizle teması sağladığımız en önemli noktalar. Bu açından Pirelli’nin Türkiye’de 57 yılı bulan geçmişinin büyük bir kısmında bizimle birlikte olan ve bizi en güzel şekilde temsil eden Barkef Kuruç’a şimdiye kadar olan desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

50 yıldır Pirelli bayisi olan Barkef Kuruç, İstanbul Beyoğlu’nda Pirelli müşterilerine hizmet veriyor. 85 yaşındaki Barkef Kuruç’un işlerini oğlu Berç Kuruç yönetiyor.
 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Endüstri Yan Sanayi

Michelin gerçekleştirilen testte liderliğini kanıtladı

 Michelin gerçekleştirilen testte liderliğini kanıtladı Michelin’in “3PMFS” kış sertifikalı ilk yaz lastiği CrossClimate+, Avrupa’nın en büyük otomotiv dergisi AutoBild t...

Auto King’den yatırım fırsatı

 Auto King’den yatırım fırsatı Ülkede artan araç sayısı ile birlikte araç servis hizmetlerine olan ihtiyacın önümüzdeki dönemde artarak devam edec...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ortalamaları yükseltmek

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x