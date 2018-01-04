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DHL Express Türkiye, tüm hizmet noktalarında TAPA sertifikalı ilk ve tek şirket oldu

DHL Express Türkiye, tüm hizmet noktalarında TAPA sertifikalı ilk ve tek şirket oldu

Tarih 04 Ocak 2018, 03:55

DHL Express’in Türkiye’deki tüm operasyonel hizmet merkezlerinin en yüksek güvenlik standartlarını temsil eden TAPA sertifikasyon süreci tamamlandı.

Böylece Türkiye lojistik sektöründe tüm hizmet noktalarında TAPA sertifikası alan ilk ve tek uluslararası hızlı hava taşımacılık şirketi olan DHL Express’in globaldeki TAPA sertifikalı hizmet merkezi sayısı da 295’e ulaştı.

Dünyanın önde gelen uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express, gönderilerin güvenliğinde taviz vermeden sunduğu hızlı hizmeti teyit eden TAPA sertifikasyon sürecini tüm operasyonel hizmet noktalarında tamamlayarak yeni bir ilke imza attı.

Bağımsız kurumlar tarafından yapılan denetimler sonucunda sağlanan TAPA sertifikalarının ilkini İstanbul’daki bir hizmet merkezi için 2006 yılında alan DHL Express, diğer merkezlerinde de yoğun bir çalışma süreci yürüterek tüm hizmet noktalarında TAPA sertifikası sahibi olan ilk ve tek uluslararası hava taşımacılık şirketi oldu. Böylece globaldeki TAPA sertifikalı hizmet merkezi sayısı 295’e ulaşan DHL Express, dünyada da en çok TAPA sertifikası bulunduran lojistik şirketi olarak öne çıktı.

DHL Express Türkiye Operasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye’de 36 yıla varan deneyimimiz ve pazar lideri konumumuzla elde ettiğimiz başarılarda müşteri odaklı çalışma kültürüyle sunduğumuz hizmetler önemli yere sahip. Müşteri memnuniyetinde en önemli unsurlardan biri de gönderilerin güvenliği konusundaki başarılı çalışmalarımız. Türkiye’deki tüm operasyonel hizmet merkezlerimiz için tamamlanan TAPA sertifikasyon süreciyle birlikte bu konuda önemli bir eşiği geride bırakıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, global ağımızda en üst düzeyde güvenlik uygulamalarının mevcut olduğunu ve güvenilir bir iş ortağı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Müşterilerimizin hem hızlı hem de güvenli şekilde taşınmasını istedikleri gönderileri için DHL Express’e güvenmeye devam etmesi için elimizden geleni önümüzdeki dönemde de yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

TAPA sertifikası hakkında
1997 yılında kurulan Taşınan Varlıkları Koruma Derneği (TAPA), küresel üreticileri, lojistik sağlayıcıları, navlun taşıyıcıları, emniyet yetkililerini ve diğer paydaşları, uluslararası tedarik zincirlerindeki kayıpların azalması hedefi etrafında bir araya getiren ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Derneğin küresel düzeyde sektörel bir standart olarak kabul gören Güvenlik Gereklilikleri, TAPA tarafından verilen ve bağımsız kurumlar tarafından yürütülen detaylı denetimler sonucunda sağlanan sertifikasyon sürecinin temelini oluşturmaktadır.

 

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