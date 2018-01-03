Ford Trucks, Gürcistan’daki ilk 4S tesisini Tiflis’te açtı

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03 Ocak 2018, 19:34

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, global büyümesinin önemli bir adımı olarak Gürcistan’ın Tiflis kentindeki yeni 4S tesisini açtı.

Global büyüme hedefleri doğrultusunda bayi ve tesis ağını güçlendirmeye devam eden Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, Avrupa ve Orta Asya arasında önemli bir köprü görevi gören Gürcistan’daki yeni 4S tesisinin açılışını gerçekleştirdi.Ford Trucks’ın Tiflis’te yer alan 4S tesisi, 1,700 m2'lik toplam alan içinde 500 m2'lik showroom alanına sahip. Tesis ayrıca, yedek parça deposu ve servis alanı içinde en yeni olanaklara sahip 629 m2’lik bir alan barındırıyor. Ford Trucks müşterilerine satış, servis, ikinci el ve yedek parça olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında sunan yeni tesis, Gürcistan’da 2007’den bu yana Ford distribütörü olarak faaliyet gösteren GT Grup’un iş birliği ile inşa edildi. Tesis sadece Gürcistan’ın değil bölgenin en modern ve yeni tesisi olacak.Son yıllarda önemli bir büyüme kaydetmeyi başaran Gürcistan ekonomisinin bölgenin parlayan yıldızı olarak istikrarını sürdürdüğünü belirten Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman, şöyle konuştu:“Stratejik coğrafi konumu ile Gürcistan oldukça değerli bir bölge. Gürcistan, Avrupa ve Orta Asya arasındaki transit yolların üzerinde bulunuyor ve uluslararası yüklerin %60’ının geçişi ülke üzerinden gerçekleşiyor. Büyüme potansiyeli, genç nüfusu ve yeni projelerle sürekli gelişmeye devam eden Gürcistan’da önümüzdeki yıllarda birçok altyapı ve inşaat projesinin hayata geçirilmesi bekleniyor. Dolayısı ile bu bölgedeki potansiyeli değerlendirmek için yeni tesisimiz bizim için çok önemli bir yatırım. Ford Trucks olarak, global büyüme planlarımız çerçevesinde 2020 itibariyle 50 ülkede Ford Trucks bayi yapılanmasını tamamlama hedefiyle yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”Ford’un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkezi olan Ford Otosan, sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyor. 55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesini, farklı ihracat pazarlarına özel ürün geliştirme yeteneği ile birleştiren Ford Trucks’ın Eskişehir İnönü Fabrikası’nda ürettiği yeni nesil Euro 6 Ecotorq motorlu kamyonlar, şirketin global çaptaki sürdürülebilir büyümesi için stratejik bir önem arz ediyor. Ford’un global olarak ticari araçlar ve ilgili dizel motorlar geliştirme merkezi olan Ford Otosan Ar-Ge Merkezi’ndeki 1500 mühendisinden 500’ü, uluslararası pazarlar için ağır ticari araçlar geliştirmek için çalışıyor.