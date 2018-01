IVECO, ağır vasıta satış ekibi 2018'e güçlenerek başlıyor

Anasayfa » Ağır Ticari

03 Ocak 2018, 19:26

Ağır vasıta satış birimini deneyimli ve güçlü isimlerle yeniden yapılandıran IVECO, 2018’de başarıya odaklandı. IVECO Türkiye Ağır Vasıta Satış Müdürü Hakkı Işınak, “Güçlü bir ekip oluşturduk. Hedefimiz 2018 yılında daha başarılı olmak” dedi.



Off Road İş Geliştirme Müdürü Korhan Yeşil, İkinci El Satış Müdürü Haluk Korucan, Marmara ve Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Yusuf Pekel, Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü Murat Uçaklı, Türkiye Ağır Vasıta Satış Müdürü Hakkı Işınak, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü Murat Aydoğan, İç Anadolu ve K.Karadeniz Bölge Müdürü Tamer Erşen, Sürüş Eğitmeni Mehmet Er . (Soldan sağa)

IVECO Türkiye Ağır Vasıta Satış Birimi yeniden yapılandırıldı. 2017’de yeni ve deneyimli isimlerle güçlendirilen IVECO Türkiye Ağır Vasıta Satış Birimi, 2018’de daha büyük adetli satışlara imza atmaya hazırlanıyor.16 ton ve üzeri ağır vasıta segmentinde geniş bir ürün gamına sahip olan IVECO, satış ekibine transfer ettiği yeni ve güçlü isimlerle 2018’e iddialı bir giriş yaptı. 3.5 tondan ağır vasıtaya kadar kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan IVECO Türkiye, güçlenerek büyüyen yeni satış ekibi ile müşterisine daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor. Sürekli sahada kalarak müşterinin taleplerini yakından takip eden ve ihtiyaca uygun aracı bilen, deneyimli bir satış ekibi kuran IVECO, 2018’de güçlü ekibi ve yeni ürün gamı ile kendisinden söz ettirmeyi amaçlıyor.Yeniden yapılandırma çerçevesinde IVECO Türkiye Ağır Vasıta Satış Birimi şu isimlerden oluştu: Türkiye Ağır Vasıta Satış Müdürü Hakkı Işınak, Marmara ve Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Yusuf Pekel, Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü Murat Uçaklı, İç Anadolu ve K.Karadeniz Bölge Müdürü Tamer Erşen, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü Murat Aydoğan, Off Road İş Geliştirme Müdürü Korhan Yeşil, Sürüş Eğitmeni Mehmet Er ve İkinci El Satış Müdürü Haluk Korucan.Daha önce otomotiv sektöründe birçok önemli görevler üstlenen IVECO Türkiye Ağır Vasıta Satış Müdürü Hakkı Işınak konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Güçlü bir ekip oluşturduk ve ben bu ekip ile çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. IVECO, bünyesinde birçok markayı barındıran dünya devi CNH Endüstriyel’in bir grup şirketi. CNH Endüstriyel’in bünyesinde IVECO, ASTRA, MAGIRUS, FPT, CASE, NEW HOLLAND gibi çok büyük markalar bulunuyor. Biz de bu dev global gücü lokalde müşteri memnuniyeti ve hizmetlerini geliştirmek için kullanıyoruz.IVECO dünyanın en önde gelen ticari araç markalarında biri. Son üç yılda arka arkaya üç ürünü yılın ticari aracı seçildi. Stralis, “2013 Yılının Kamyonu”, Daily, “2015 Yılının Panel Vanı”, Eurocargo, “2016 Yılının Kamyonu” ödüllerinin sahibi oldu. Kamyonda Euro 6’da SCRyi ilk sunan markayız. Araçlarımız Toplam Sahip Olma Maliyetinde (TCO) önemli bir avantajlar sağlıyor. Çünkü bu sayede dizel partikül filtresi temizliği için zaman ve yakıt harcamak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda SCR ile motor ömrü daha da uzuyor.IVECO, sadece ağır vasıtada değil diğer segmentlerde de yenilikçi bir marka. Örneğin Daily ile 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği sunan tek markayız. Özetle IVECO çok güçlü ve geniş bir ürün gamına sahip bu da bana heyecan veriyor.Bütün kamyon serimizde SCR sistmenini kullanıyoruz. Şu ana kadar 600 bin kilometreye ulaşan Euro 6 çekicilerimiz var ve sonuçlar gayet iyi. Stralis’lerdeki malzeme kalitesi, konfor ayrıca bana heyecan veriyor.IVECO yetkili satıcılarında 8 adet Stralis ve 4 adet Trakker demo aracımız var. Bu araçların performans ve tüketimlerini biz telematics yolu ile merkezden de takip ediyoruz. Araçlarımızı test eden müşterilerden olumlu geri bildirim alıyoruz. IVECO yetkilileri Avrupa’da Stralis ile gerçekleştirilen demo faaliyetlerinde her 10 müşteriden dokuzu kendi filosundaki araçlara göre daha iyi yakıt tasarrufu elde ettiklerini belirtti.Tüm üst modellerimizde Telematics’i standard veriyoruz. Yeni ürünlerimizde yakıt tasarrufunda etkili olacak. Araçlarımızda Ecofleet, Eco Roll, Hi Cruise gibi tüm özellikler var. Bilindiği gibi çekicilerde yakıt tüketimi toplam sahip olma maliyetinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Yeni Stralis çekicilerde bir öncekine göre yakıt tüketiminde yüzde 11.2’lik bir azalma olduğu TÜV tarafından belgelendi. TÜV de bu belgeyi 3 ay boyunca 7 aracı test ederek verdi.IVECO doğal gazlı (CNG) çekicilerde 460 HP güce ulaşmayı başarmış ilk marka. IVECO doğal gaz konusunda en ileride en hazır markayız. Bu konuda altyapı tam olarak tamamlandığında satışlar da başlayacaktır. Yeni LNG’li (Sıvı Doğal Gaz) modellerimizde çift depo yakıt ile menzil 1500 kilometreye çıktı. Hedefimiz yeni ve güçlü kadromuzla 2018 yılında daha başarılı olmak.”