Lider Muş Tur filosuna 7 adet otobüs daha kattı

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03 Ocak 2018, 19:09

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Lider Muş Tur, bu alımla filosundaki Mercedes-Benz marka otobüs sayısını 29 adede çıkardı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Muş merkezli Lider Muş Tur, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Hassoy Motorlu Vasıtalar’dan aldığı 7 adet Tourismo 16 RHD 2+1 otobüs satın alarak tercihini yine Mercedes-Benz’den yana yaptı. Lider Muş Tur, bu alım ile birlikte tamamı Mercedes-Benz marka otobüsten oluşan filosundaki otobüs sayısını 29 adede çıkardı.Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Satış Operasyonu Grup Müdürü Murat Kızıltan ve Şehiriçi Otobüs – Kamu Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Hassoy Motorlu Vasıtalar Otobüs Satış Danışmanı Cenk Soydan, Lider Muş Tur Firma Sahibi Ersin Sayan ve Firma Ortağı Hacı Celal Taşkın katıldılar.Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, tören sırasında yaptığı konuşmada “Lider Muş Tur yıllardır çok değer verdiğimiz bir işortağımız. Daha çok yeni yaptıkları yatırımlarından hemen sonra tekrar bizi tercih ettikleri için çok mutluyuz. Bu kararlarından dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni otobüslerin kendilerine hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Bu satışta emeği geçen Hassoy bayimize, Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler ve BusStore yetkililerine her zamanki gibi gösterdikleri çaba ve destekleri için teşekkür ederim.” dedi.Lider Muş Tur Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Sayan ise, “Şehirlerarası otobüs piyasasında köprü, otoyol, mazot, araç bakımı ve diğer giderler sürekli artış gösteriyor. Mayıs ayında aldığımız 7 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 araçlarımızın yakıt tasarrufu ve ucuz bakım maliyetleri elimizi bir nebze rahatlattı. Araçların 2+1 olması ve konforu sayesinde yolcu sayımızda da ciddi artışlar beraberinde geldi. Hal böyle olunca bütün araçlarımızı Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 olarak değiştirmeye karar verdik ve kalan 7 aracımızı da bu yönde yeniledik. Yıllardır tercihimiz olan Hassoy Motorlu Vasıtalar ile işbirliğimizi herzamanki gibi devam ettirdik.” diye konuştu.