Tırsan'da 2017

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02 Ocak 2018, 18:30

Bu yıl 41’inci yılını kutlayan, treyler sektörünün lideri Tırsan, 2017 yılında hem iç pazarda hem de ihracat pazarında gösterdiği başarı, geliştirdiği ürünler ve yaptığı yatırımlarla 41 kere maşallah dedirtti.

Sektörünün lideri olan ve 41 yıldır liderliğini aralıksız sürdüren Tırsan, 2017 gibi zor bir yılda gösterdiği başarılarla öncülüğünü bir kez daha gösterdi.Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, 2017’yi değerlendirdiği açıklamada, 2017 yılında sektörün çok üstünde bir performans gösterdiklerini belirterek, 41 yıldır aralıksız devam eden bu liderliğin bir anlayışın ve ortaya konan bir hedefin sonucu olduğunu söyledi. Nuhoğlu, Türkiye’nin markası olarak yola çıktıklarını, rekabeti Avrupa’ya taşıdıklarını aktardı. Türkiye’de yalın yönetimi baştan sona en iyi uygulayan şirket olduklarını söyleyen ve Tırsan’ın global gücüne ve öncülüğüne vurgu yapan Nuhoğlu, “Yaptığımız Ar-Ge yatırımlarımız ve mühendislik çalışmamızla Avrupa’da, treylerde en yüksek teknolojiyi sunan şirketiz. Tırsan 650 Ar-Ge projesi üzerinde çalışan, 205 adet patente sahip kendi teknolojini geliştiren ve iş ortaklarına en iyi çözümleri sunan şirkettir. Tırsan önümüzdeki yıl; önemli yatırımlar, yüksek verimlilik sağlayan ürünler, kazandıran kampanyalar, kullanıcıların işini kolaylaştıran çözümlerle ses getirecek işlere imza atacak. Bu Tırsan ailesinin genlerinde var. Durgun pazarda bile durmayan bir marka olduk. Bu başarının gerçek sahipleri olan çalışanlarımıza, gösterdikleri yüksek özveri ve başarı için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.Geçtiğimiz yıl satışlarının %50’sinden fazlasını Avrupa’ya ihraç eden Tırsan, 2017’de rekor kırmaya devam etti. Tırsan, 2017 yılının ilk 11 ayında, treyler ihracatını yüzde % 30 artırdı.Ayrıca Kässbohrer, 2017’nin ilk 10 aylık döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre Avrupa pazarında trafiğe kayıtlı araç sayısını %34 artırdı ve bu artış oranıyla en büyük 20 firma arasında birinci oldu. Kässbohrer Fransa, Hollanda ve Belçika’da satışlarını 2 kat arttırdı. Almanya pazarında Tank/silo pazarında en büyük 3. firma durumuna gelirken, İtalya’da Tenteli perdeli ürün grubunda adetlerini %75 oranında artırmayı başardı. Kässbohrer, Polonya’da Tank/Silo ve konteyner ürünlerinde bu ülkenin en çok tercih edilen ilk 5 treyler üreticisinden biri oldu.Avrupa frigo pazarlarında öncelikli ürünler arasında öne çıktı. Yüksek izolasyon kapasitesi ve yakıt tüketiminde yüksek tasaruflu frigo ile 2017’de Avrupa’nın en büyük ve rekabetin en fazla olduğu frigo pazarları olan; İspanya, Fransa ve İtalya’da 27 firmanın tercihi oldu. Kässbohrer, 2017 yılında Rusya pazarındaki toplam satış adetlerini 3 kattan fazla artırarak, yılı rekor satış adedi ile kapattı. Kässbohrer, 2017’nin ilk 10 ayındaki verilere göre, Rusya pazarında en fazla satış yapan en büyük 5 marka arasında yer aldı.Tırsan, ihracatta rekorlar kırarken Avrupa’daki üretimini de artırıyor. Adapazarı üretim merkezine ek olarak 1998’de Almanya Goch, 2012’de Rusya Tula’da fabrika açarak üretime geçen Tırsan, Almanya’da ikinci üretim tesisi olan Baden-Württemberg’de yer alan Ulm’deki fabrikasını 5 Temmuz 2017 tarihinde devreye aldı. Avrupa’da en hızlı büyüyen treyler markası olan Tırsan, yeni üretim tesisi ile birlikte müşterilerinin taleplerine daha hızlı cevap verecek.Türk treyler sektörünün üretim, ihracat, teknoloji ve satış sonrası hizmetlerin lider Tırsan, öncü misyonunu Ar-Ge’de sürdürdü. 2011-16 yılları arasında KTL ve Robotik teknolojiler başta olmak üzere, üretime toplam 53 milyon Euro yatırım yapan Tırsan, 2017 yılında Ar-Ge harcamalarını %12’i arttırdı. Türkiye’nin Ar-Ge çalışmaları için en çok bütçe ayıran firma olan Tırsan, 2009 yılında açtığı ilk Ar-Ge merkezine bir yenisini daha ekliyor. Tırsan, TOSB (Gebze Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) içinde yer alacak 2.Ar-Ge merkezinin temelini 21 Ekim’de attı. Toplam 16.600 metrekare kapalı alandan oluşacak ve 150 araştırmacı mühendisin çalışacağı tesis Endüstri 4.0 prensipleri doğrultusunda oluşturulacak üretim alanına sahip olacak. Tesis devreye girdiğinde; her 3 ayda yeni bir ürün platformu geliştirilecek, 8 milyon kilometreye eş değer ömür testi ve 1 milyon kilometreye eşdeğer dayanım testleri uygulanabilecek. ADR ve ATP gibi farklı uygunluk testleri, dünyanın en gelişmiş test ekipmanlarıyla merkez içinde yapılabilecek.2016 yılında Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile Avrupa treyler sektörünün en prestijli yarışmasında ‘Trailer Innovation 2017’ ödülünü kazanan Tırsan için 2017 adeta ödüller yılı oldu.Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan ve bu yıl 6‘ıncı gerçekleştirilen Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde Tırsan birinci oldu. Tırsan 5 farklı kategoride 80’nin üzerinde kritere göre yapılan değerlendirmede Otomotiv Yan Sanayi dalında liderliği alırken ödül, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından Tırsan Treyler Ar-Ge Direktörü Tugay Yılmaz’a takdim edildi.Tırsan, TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği) Başarı Ödül töreninde iki ödül birden aldı. 2016 Patent 3’üncüsü ve 2016 Endüstriyel Tasarım 3’üncüsü olan Tırsan 363 firma arasından bu ödüle layık görüldü.TOSB tarafından verilen ‘Geleneksel Üye Ödülleri’nde Tırsan Sınai Mülkiyet kategorisinde 1.’lik, İhracat Şampiyonları kategorisinde ise 2.’lik ödülünü aldı.TİM tarafından açıklanan İlk 1000 İhracatçı Firma listesinde Tırsan, bir önceki yıla oranla 112 basamak birden yükselerek 111. sırada yer aldı. 2016 yılında ihracatını yüzde 81 oranında artırarak 120 milyon 907 bin dolarlık ihracat yapan Tırsan, ilk 500’de yer alan tek treyler markası oldu.Taşımacılık ve lojistik sektörlerine yönelik 70 yıldır yayınlanan Alman Dergisi VerkehrsRundschau’nın (VRA) önde gelen sektör temslcileriyle yaptığı araştırmada Kässbohrer Treyler kategorisinde imajını en çok artıran marka olarak birinciliği elde etti.Müşterilerinin her ihtiyaç duyduklarında yanında olmaya devam eden Tırsan, Türkiye’de treylere 5 yıl garanti veren ilk ve tek marka oldu. Mevcut 2 yıl garantinin üzerine +1 veya +3 yıl garantiyi opsiyon listesine alarak daha önce benzeri görülmemiş bir yeniliği müşterilerinin hizmetine sundu. Tenteli perdeli, alüminyum ve paslanmaz tanker, alüminyum silobas, konteyner şasi, platform, frigo ve kutu tipi treylerde garanti süresini 5 yıla çıkarttı.Tırsan, devreye aldığı Tırsan Yol Yardımı hizmeti ile Türkiye ve Rusya dahil olmak üzere Avrupa’nın 27 ülkesinde 7 gün 24 saat müşterilerine hizmet veriyor. Yol Yardım hizmeti Avrupa’da 12.000 servis noktasında ve 23 dilde hizmet imkanı sağlıyor.Tırsan, uluslararası ihtiyaçlarına yönelik Avrupa çapında yepyeni bir bakım onarım hizmeti hayata geçirdi. K-Advance Care hizmetiyle, Avrupa genelinde 16 ülkede 6.000 servis noktasında Kässbohrer marka treylerlere ihtiyaca yönelik olarak belirlenebilen sabit ücret avantajı sunmaya başladı.Tırsan, sektörün gider kalemleri arasında yer alan kasko maliyetlerini azaltarak, müşterilerinin yatırımlarını ve yatırım değerini koruma altına almasına destek oldu. Tırsan Finans tarafından kredi kullanan veya araç satın alan müşteriler, sorunsuz ve hızlı bir şekilde kasko hizmetinden yararlanabiliyor.