Çoban Tur | Boltas, 2018'e 30 adet yeni çekici ile başladı

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02 Ocak 2018, 18:17

Uluslararası nakliye ve antrepo hizmeti sunan Çoban Tur | Boltas, 30 adet yeni çekicii teslim aldı.



40 yıla yaklaşan tecrübesi ile Çoban Tur | Boltas, Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye'de müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun lojistik hizmetleri sunuyor. Yaklaşık 200 araçlık özmal filosunda 125 adet çekici bulunan Çoban Tur | Boltas, 30 adet Renault Trucks T 460 adet çekici ile filosunu güçlendiriyor. Yeni çekicileri ile Çoban Tur | Boltas filosunun yarısı, Renault Trucks araçlardan oluşuyor.Yeni Renault Trucks çekicileri teslim alan Çoban Tur | Boltas İcra Kurulu Üyesi Ali Çobanoğlu yaptığı açıklamada; “Çoban Tur | Boltas olarak 6 ülkede 9 yerleşik ofisimiz ve 350 kişilik ekibimizle karayolunda genel kargo, LTL, FTL, proje ve özel taşımacılık hizmetleri sunuyoruz. Bizim için ekibimiz, sunduğumuz hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek adına çok önemli. Bu anlamda filomuzdaki araçlar ve aldığımız satış sonrası hizmetler, ekibimiz için en büyük yardımcılarımız. Yaklaşık 20 yıldır Renault Trucks çekicileri kullanıyoruz ve memnuniyetimiz doğrultusunda alımlarımıza yine Renault Trucks ile devam ediyoruz” diye belirtti.Ali Çobanoğlu yeni çekicilerin anahtarlarını, Renault Trucks Satış Direktörü Ömer Bursalığolu’ndan teslim alırken Çoban Tur | Boltas Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Çoban, Filo Direktörü Cumhur Erzurumluoğlu, Renault Trucks Türkiye Satış Sonrası Direktörü Serkan Karataban ve Filo Satış Müdürü Coşkun Saraç, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı Şube Müdürü Erdoğan Seymen ve Satış Müdürü Fuat Kara da teslimat törenine katıldılar.Lojistik sektöründe rekabet gücünün önemine değinen Çobanoğlu; “Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa, Macaristan ve Romanya'daki yerleşik ofislerimiz, yüksek teknolojiyle donanımlı özmal depolarımız ve filomuz ile müşterilerimize rekabetçi bütçeler ve esnek çözümler sunabiliyoruz. Rekabetçi olabilmek adına en kaliteli, hizmeti en uygun bütçeler ile sunmamız gerektiğinden operasyon maliyelerimizi gözetmemiz gerekiyor. Operasyonel açıdan ise araçlarımızın yakıt ve bakım-onarım maliyetleri, en büyük kalemleri oluşturuyor. Renault Trucks, yakıt tasarrufu ve düşük bakım-onarım gerekliliği ile sunduğu avantajlar sayesinde rekabet gücümüze katkı sağlıyor” şeklinde açıkladı.Teslimat töreninde açıklamada bulunan Çoban Tur | Boltas Filo Direktörü Cumhur Erzurumluoğlu ise Renault Trucks satış sonrası hizmetlerden memnuniyetlerini belirterek; “2007, 2008 ve 2010 yılında alımlarını yaptığımız Renault Trucks Premium çekicilerimizi halen kullanıyoruz. 800.000 ila 1 milyon km arasında yol kat eden bu çekicilerimiz, halen yüksek performansı ile operasyonlarımıza değer katıyor. Yaklaşık 10 yıllık kullanım ömürlerinde de yakıt, bakım ve onarım maliyetleri anlamında yüksek teknolojili bu çekicilerin avantajlarını yaşadık” dedi.Cumhur Erzurumluoğlu açıklamasında; “Teslim aldığımız yeni çekicilerimiz, gelişen operasyonlarımız için yeni yatırımlarımız ancak 2018 yılında filomuzda yer alan diğer çekicilerimizi de Renault Trucks’ın yeni modelleri ile değiştiriyor olacağız” diye belirtti. Erzurumluoğlu; “Renault Trucks’ın servis ağı sayesinde hem Türkiye hem Avrupa’da hızlı servis ve yedek parça temini ile yolumuza hep sorunsuz devam ettik. Bu konu, operasyonlarımız ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından bizler için çok önemli” şeklinde ekledi.