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ASSAN HANİL Tedarik Zinciri Direktörü Seda Düzgün oldu

02 Ocak 2018, 18:03

Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil’in Tedarik Zinciri Direktörü görevine Seda Düzgün atandı.

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Tedarik Zinciri Direktörü görevine Seda Düzgün getirildi.



2002 yılında İmortaş Otomotiv Sanayi A.Ş’de Kalite Mühendisi olarak çalışma hayatına başlayan Seda Düzgün, yaklaşık dört yıllık bir sürecin ardından 2006 yılında Assan Hanil’de Kalite Sistem Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Assan Hanil’de sırası ile Kalite Sistem Mühendisliği, 6 Sigma Karakuşak, Metod & Planlama & Sevkiyat Birim Yöneticiliği, Metod, Planlama & Sevkiyat Müdürü ve Lojistik & Planlama Müdürü görevlerinde bulundu.



Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş Tedarik Zinciri Direktörü görevine atanan Seda Düzgün, Osmangazi Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunudur. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.



