Anasayfa » 3d Lojistik

Hareket 2017'yi değerlendirdi

02 Ocak 2018, 17:55

Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye‘nin lider kuruluşu Hareket, 2017 yılı bütçesinin %30‘unu yatırımlara ayırdı. Hareket, 2018 yılında da yeni yatırımlarla birlikte, yüksek bir büyüme oranını hedefliyor.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu, birçok projeyi gerçekleştirdikleri 2017 yılının başarılı ve verimli geçtiğini kaydederek şunları belirtti: “Son 7 yılda yaptığımız yatırım tutarı 65 milyon euro oldu. 2010 yılı başında 180 olan çalışan sayımız ise bugün itibariyle 414 kişiye ulaştı. 2017 yılında da bütçemizin %30’unu yatırımlarımıza ayırdık. Teknolojinin yeni olanaklarını sunan makinelere yatırım yapmazsanız, uluslararası alanda geri planda kalırsınız. Bu konuda Hareket dünyanın önde gelen kuruluşları arasında bulunuyor. KHL’nin küresel yayın organı International Cranes dergisi tarafından her yıl yayınlanan, dünyanın taşıma kapasitesi en büyük ağır nakliye hizmeti firmalarının listelendiği ICT50 listesinde, 2016 yılında 24. sıraya yerleştik. Dünyanın en büyük firmalarının yer aldığı listede 24. sırada yer alarak Türkiye’ye prestij sağlayan önemli bir başarıya imza atmış olduk.”



Hareket‘in yatırımlarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Kuzucu, “Portföyümüzü genişletme adına yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şu anda Türkmenistan‘da enerji santrallerinin montaj işlerini yapıyoruz. Ayrıca Ortadoğu pazarındaki faaliyetlerimizi hızlandırmak için Dubai‘de bir ofis açtık“ bilgisini verdi.



RES projelerinin deneyimli firması

Rüzgar enerji santrali projeleri denildiğinde akla ilk gelen firma konumunda olduklarını söyleyen Kuzucu, “Son 10 yılda toplam 2630,5 MW enerji üretim gücüne sahip olan 101 RES projesinde görev aldık. Şu ana kadar Türkiye’de gerçekleştirilen rüzgar enerji yatırımlarının yaklaşık %50’si şirketimiz tarafından taşındı ve montajı yapıldı. Rüzgar enerji yatırımcılarına anahtar teslim hizmet sunmaktayız“ dedi.



Cironun %50’si ihracat gelirlerinden

Cironun yüzde 50‘sini ihracattan sağlanan gelirle elde ettiklerini, yeni enerji teknolojilerinin taşınması ve montajıyla ilgili gelişmeleri de yakından takip ettikleri söyleyen Kuzucu, “Dünyanın hızla büyüyen ve gelişen ekonomisine paralel olarak yatırımlar dev boyutlara ulaştı. Başta enerji ve altyapı olmak üzere dev ölçeklerde projeler hayata geçiriliyor. Hareket olarak biz de birçok büyük projede aldık. Örneğin bölgenin enerji haritasını değiştirecek, Azerbaycan gazını Avrupa’ya ulaştıracak, Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlayacak ve yeni gaz kaynaklarını sunacak olan Şah Deniz Projesinin 2. fazında İngiliz, Hollandalı ve Belçikalı rakiplerimizi geride bırakarak çalışmaya hak kazanmamız gibi birçok proje söz konusu. Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Kazakistan, Romanya, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Katar, Kenya, Mısır, Suriye, Libya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen’de önemli projelerde yerli ve yabancı şirketlere hizmetler verdik ve vermeye devam ediyoruz” bilgisini verdi.



ESTA Mükemmeliyet Ödülleri‘nde her yıl ilk 3‘te

Avrupa’da faaliyet gösteren vinç ve proje taşımacılığı yapan firmalara verilen ESTA Mükemmeliyet Ödülleri’nde her yıl ilk 3’te yer aldıklarını vurgulayan Kuzucu, “Bu başarılar sektörde bilinirliğimizin artması konusunda bizim için önemli” diye konuştu. Ağır tonajlı yük taşımacılığı için sektörde belli standartların oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Kuzucu, “Bu konuda bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu ile ağır yük taşımacılığı konusunda bir yönetmelik taslağı da hazırlandı. Söz konusu çalışma kara yollarına sunuldu. Bu standartların oluşması ile herkes aynı şartlarda sahada faaliyet gösterir ve daha iyi hizmet sunulur ayrıca daha doğru bir rekabet ortamı oluşur” değerlendirmesinde bulundu.