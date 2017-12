Hyundai’nin yedi modeline Amerikan IIHS Çarpışma Testlerinden tam not

Anasayfa » Otomobil

29 Aralık 2017, 14:47

Bağımsız Sigorta Otoyol Güvenliği Araştırma Enstitüsü IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), Hyundai'nin yedi farklı modeline çarpışma testlerindeki başarılı sonuçlarından dolayı tam not verdi.

Hyundai’nin IONIQ, Elantra, Elantra GT (Yeni i30), Sonata ve Tucson modelleri, zorlu çarpışma testlerinden yüksek derece Top Safety Pick ile ayrılırken Santa FE ve Santa FE Sport ise bir üst skor olan Top Safety Pick Plus seviyesine ulaştı.Yüksek güvenlik standartları gereği, oldukça zorlaştırılan testlerde araçlar Top Safety Pick ödülünü kazanabilmek için beş farklı darbe dayanıklılığı testine tabi tutuluyor. Önden çapraz ve tam çarpma, yandan çarpma, tavan dayanıklılığı ve koltuk baş destekleri çarpışma testlerinde yüksek skor elde edebilmek son derece önemli. En Üst skor olan Top Safety Pick Plus için, araçların yolcu tarafından yapılan önden çarpma testlerinde de kabul edilebilir veya daha üstü iyi bir puan kazanmaları gerekiyor. Opsiyon listesinde yer alan bazı özellikler (ön çarpışmayı önleme sistemi ve spesifik üst düzey farlar gibi) ise IIHS testlerinde araçların yüksek değerlere sahip olmalarına yardımcı oluyor.IIHS başkanı Adrian Lund, "2018 için güvenlik çıtasını yükselttik. Artık araçlar, daha da yüksek bir güvenlik seviyesine ulaşmak zorundalar. Top Safety Pick ve Top Safety Pick Plus ödülleri, tüketicilerin araçlardan beklentileri açısından büyük bir önem taşıyacak” dedi.