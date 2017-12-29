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DAF TRUCKS Paris’te yeni bayisini açıyor
29 Aralık 2017, 13:14
DAF Trucks, Paris'in güneyinde teknoloji harikası yeni bayisini açtı.
Massy'de DAF Trucks Paris'in açılışı, 2019'da Paris'in kuzeyinde ikinci bir yeni bayinin faaliyete geçmesi ile devam edecek.
Massy'deki yeni DAF Trucks Paris bayisi stratejik olarak önde gelen Orly ve Rungis lojistik merkezlerine yakın, ulusal ve uluslararası büyük nakliye koridorlarında bulunuyor.
Yeni DAF Paris bayilerinin tesisleri 3,300 m2' olup, yeni ve ikinci el kamyon satış bölümleri, en gelişmiş ekipmanlara sahip 11 yetkili servis, eksiksiz parça desteği ve kapsamlı PACCAR Finansal hizmetlerinden oluşuyor. Massy ekibi, DAF Trucks Fransa eski Satış Direktörü Lionel Bozian tarafından yönetiliyor. Hizmet ve destek ekibi, müşterilerine en yüksek kalitede ve en iyi kişisel desteği vermeyi taahhüt ediyor.
DAF Trucks Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Satış ‘tan sorumlu Richard Zink, "Yeni DAF Trucks Paris bayisi, Fransa'daki profesyonel ve özel DAF bayi ağımızın önemli gelişimini temsil ediyor" dedi. "Şehrin stratejik bir kesiminde yer alan yeni bayilik, Paris bölgesindeki DAF müşterilerinin yanı sıra, Paris'ten uluslararası güzergâhlara geçen pek çok nakliye operatörüne mükemmel hizmet sunmaktadır.“DAF Trucks Paris'in açılışı DAF'ın Fransa'daki başarısını daha da genişletmek için etkili bir araç olacak.”
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