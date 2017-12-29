2017’nin son araç teslimatında Anadolu Isuzu damgası

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29 Aralık 2017, 13:01

Midibüs sınıfı toplu ulaşımda Türkiye’nin en çok tercih edilen markası Anadolu Isuzu, 51 adet Isuzu Novo Citi’yi düzenlenen törenle Siverek 35 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine teslim etti.

2017’nin son teslimatını Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yapan Anadolu Isuzu, 51 adet Novo Citi midibüsü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Hatiboğlu ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle Siverek Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine teslim etti.Teslimat töreninde bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi “Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerimizdeki toplu taşıma kalitesini yükseltmek adına Siverek ilçemizde 51 adet, engelli kardeşlerimize uygun, Urfakart’lı modern toplu taşıma araçlarının tanıtımı gerçekleştirdik. Siverek halkına hayırlı olsun.” dediSiverek Belediyesi Başkan Vekili Hamdi Hatiboğlu ise “Söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızın modern araçlarla ulaşımını sağlamak amacıyla kentimize 51 adet toplu taşıma aracı kazandırıldı. Memleketimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.Anadolu Isuzu Otobüs İş Birimi Direktörü Tunç Karabulut “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin il ve ilçelerde toplu taşımada gerçekleştirdiği dönüşüm projesi kapsamında Siverek Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin teslim aldığı 51 adet Isuzu Novo Citi’nin başta hat sahibi esnaf arkadaşlarımıza, Siverek halkına ve Şanlıurfa’ya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.” dedi.Konuşmalarının ardından temsili anahtar teslim töreni ile hizmete giren araçlar ilçe turuna çıkarak halka tanıtıldı.Siverek Otogarı’nda düzenlenen törene Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik, Anadolu Isuzu Otobüs İş birimi Yöneticileri Onur Çetinkaya, Ferhat Sancaklı ve Bölge Satış Sorumlusu Murat Küçük ile Anadolu Isuzu bayisi Özdicle Otomotiv’den Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dicle ve Satış Müdürü Aykut Baş katıldı.Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği Novo Citi midibüsler düşük yakıt ve bakım maliyetleriyle dikkat çekiyor. Şehiriçi taşımacılığında 7,5 metrelik uzunluğu ile sürücüsüne üstün manevra kabiliyeti sağlayan Novo Citi, aynı zamanda gelişmiş teknolojik özelliklere de sahip. Sınıfının ilk engelli rampasına sahip olan araç; Euro 6C normlarında, kalitesi dünyaca kabul edilen yeni nesil 190 beygirlik güçlü turbo dizel motoruyla, işletme giderlerini azaltarak, sahibinin kazancına kazanç katıyor.Modern kumaş koltuklar ve katlanır arka koltuklar ile yolcularına yüksek konfor sağlayan Isuzu Novo Citi, şehiriçi yolculukları daha da keyifli kılıyor. Çift kanatlı ön ve arka kapılar sayesinde yolcular araca tek sıra halinde binerken, bilet kontrolünün yapılması da kolaylaşıyor. Havalı arka süspansiyonların üstün bir sürüş konforu sağladığı araç, yolcularına şehiriçi taşımacılıkta, şehirdışı araç konforu sunuyor.