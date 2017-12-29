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Michelin gerçekleştirilen testte liderliğini kanıtladı

Michelin gerçekleştirilen testte liderliğini kanıtladı

Tarih 29 Aralık 2017, 12:14

Michelin’in “3PMFS” kış sertifikalı ilk yaz lastiği CrossClimate+, Avrupa’nın en büyük otomotiv dergisi AutoBild tarafından gerçekleştirilen testlerde “Şampiyon” seçildi

Dünyanın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan Michelin, hareket kabiliyetini artıracak sürdürülebilir hareketlilik çözümleri geliştirmeye devam ediyor. İlk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan lastikler tasarlayan Michelin’in 3PMFS kış sertifikalı ilk yaz lastiği CrossClimate+, Alman otomobil dergisi AutoBild tarafından gerçekleştirilen testlerde "Test Şampiyonu" derecesiyle 1. sırada yer aldı.

Farklı aşınma seviyelerinde dahi üstün performans
Dünyada ilk kez, hem yeni hem de aşınmış lastiklerin 11 farklı kategoride performanslarının karşılaştırıldığı testlerde MICHELIN CrossClimate+, farklı aşınma seviyelerinde dahi üstün performans kaydetti. Rakip markalarda aşınmış lastiklerin birçoğu pek çok alanda performans kaybına uğrarken CrossClimate+ performansıyla zirvede yer aldı.

Lastiklerinizi yasal diş derinliği limitinden önce değiştirmeyin
Lastiklerin yasal limitten önce değiştirilmemesi gerektiğini savunan ve sürdürülebilir bir dünya için lastiklerin optimum faydalanma süresince kullanılması için teknolojiler geliştiren Michelin, testlerde elde ettiği sonuçlarla da “programlı uzun ömürlülük” stratejisinin başarısını kanıtlamış oldu. 2 mm diş derinliğinde bile yüksek seviyede yol tutuşu sağlayan CrossClimate+ lastiklerinin, 4 mm’de değişime ihtiyaç duymadan performansını kanıtladığı ve rakiplerine fark attığı görüldü.

CrossClimate+, her zeminde farkını kanıtladı
AutoBild tarafından gerçekleştirilen testlerde CrossClimate+, “Tüm ömrü boyunca dengeli performans sunan çok yetenekli bir lastik”, “Açık ara, dört mevsim rakiplerine göre en uzun ömürlü lastik”, “Karlı zeminde, 2mm diş derinliğinde dahi güvenli yol tutuşu sunan tek lastik” olarak başarısını kanıtladı. Ayrıca CrossClimate+’ın ıslak zeminde 2mm diş derinliğine sahipken fren mesafesi, rakiplerinin 4mm’deki fren mesafesinden kısa olmasıyla önemli bir fark yarattı.

 

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