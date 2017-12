Rusya filolarını TIRSAN ile yenileyecek

Anasayfa » Üstyapi

Tırsan ile Rusya’nın Uluslararası Karayolu Taşıyıcıları Birliği ASMAP (Association of International Road Carriers) arasında tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Taşımacılıktaki etkinliğini ve verimliliği artırmak isteyen Rus nakliyeciler, filolarını Tırsan ile modernize edecekler. Anlaşma, 14 Aralık’ta Rusya’nın Tula lokasyonunda Yasnagorsk şehrinde bulunan Tırsan fabrikasında, Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve ASMAP Genel Başkan Yardımcısı Sergey Ivanovic Baklitsky tarafından imzalandı. Yapılan işbirliği kapmasında, Tırsan, ASMAP’a üye olan firmaların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun, kalite ve dayanıklılığı kanıtlanmış ürünleri ile Rusya’lı nakliyecilerin filolarını güçlendirecek.Anlaşmanın imzalanmasında Tırsan’ın Rusya’da kendini kanıtlamış ürünleriyle beraber Adapazarı ve Tula fabrikalarının etkisi büyük oldu. Anlaşma öncesinde ASMAP Genel Başkan Yardımcısı Sergey Ivanovic Baklitsky ve heyeti Tırsan Adapazarı ve Tırsan Tula tesislerini gezdiler. Yüksek üretim kapasitesi, kullanılan en son teknolojiler, yalın üretimi ve Avrupa’nın en geniş ürün gamını tek çatı altında bulundurma özellikleriyle Adapazarı ve Tula tesisleri ASMAP Genel Başkan Yardımcısı Sergey Ivanovic Baklitsky ve ASMAP müdüleri ve üyesi nakliyeciler ve basında oluşan heyetini hayran bıraktı.Anlaşma için yapılan özel programda konuşan Moskova Bölge Müdürü ve ASMAP Genel Başkan Yardımcısı Sergey Ivanovic Baklitsky, anlaşmanın 1.600’den fazla üyeleri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Anlaşmayı yapmadan önce Adapazarı fabrikasını gezdik ve çok etkilendik. Tırsan, son teknoloji ürünleri ve kalitesi ile uzun zamandır tanıdığımız bir marka. Taşımacılarımızın, Rusya’da ki zorlu iklim ve coğrafi koşulları Tırsan ürünleri sayesinde aşacağından ve iş kalitelerini arttıracağından eminiz” dedi. Ivanovic, 30 bine yakın filolarının bulunduğunu, karayolu taşımacılarının piyasada rekabet etmeye devam edebilmeleri için geniş bir yelpazede son teknolojiye sahip araçları kullanması gerektiğini ifade etti ve “Bunun için bu anlaşma taşımacılarımız için çok önemli” şeklinde devam etti. Birlik üyelerinin her geçen yıl çekici parklarında da Avrupa’nın yüksek çevre yönetim sistemi standartların uygun olan tır ve kamyonları daha çok kullanmaya başladıklarının bilgisini aktaran Ivanovic, Tırsan ile yapılan anlaşmanın bu anlayışın bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.Tırsan ile ilgili de görüşlerini paylaşan Sergey Ivanovic Baklitsky şunları söyledi: “Tırsan sadece satış ağırlıklı bir marka değil. Rusya koşullarına uyum sağlamış, müşterisinin isteklerini/sorunlarını dinleyip buna uygun çözümler üreten bir firma. Yasnagorsk tesislerine yaptığımız ziyarette bu düşüncelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Tırsan, montaj, servis, garanti, yedek parça gibi satış sonrası hizmetlerle de güven veren bir firma.”Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu yaptığı konuşmada, müşterilerini iş ortakları olarak gördüklerini, önceliklerinin Tırsan ürünlerini kullanan müşterilerinin kazanması olduğununun altını çizdi ve ASMAP ile işbirliklerinin örtüşen hedefler ile başladığını söyledi. Nuhoğlu, “ASMAP son derece güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Üyelerinin menfaatlerini sonuna kadar koruyan, dünyadaki değişimlerle birlikte sektörün gelişimi için çalışan, ileri görüşlü ve seçkin bir sivil toplum kuruluşuyla çalışmaktan gurur duyuyoruz ”dedi.Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu şöyle konuştu: “Rusya’ya geçici olarak gelmedik. Biz en başından beri Rusya pazarına inandık ve Tırsan olarak Rusya’da 2010 yılında satış ofisimizi, 2011 yılında fabrikamızı açarak üretim yapan ilk üretici olduk. 54000 m2 açık, 9500 m2 kapalı alanda ürettiğimiz tüm ürünlerimiz Made in Russia’dır. Önümüzdeki yıl Yasnagorsk fabrikamızda 8000 m2 kapalı alanda ilave yeni üretim hattı kuracağız.Nuhoğlu şöyle devam etti: ‘Rusya’nın çok zor coğrafi ve iklim koşullarına sahip olması nedeniyle kullanılan treylerin kalitesi ve spesifikasyonları çok önemli. Biz Tula fabrikamızda Rusya koşullarında kanıtlanmış ürünlerimizi üretiyoruz. Bunun arkasında mühendislik başarımız ve Ar-Ge’miz var.’ Tırsan olarak 55’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdikerini vurgulayan Nuhoğlu ‘Dünya’da treyler konusunda yüksek bilgi birikimimimiz ve bunun sonucunda ortaya koyduğumuz kanıtlanmış mühendislik başarısı var. Rusya’daki müşterilerimiz yalnızca Rusya’daki bilgi birikimimizden değil aynı zamanda toplam yetkinliğimiz ile daha iyi, daha güvenli, daha modern ve teknolojik tüm ürünlerimizi kullanabilecekler.”dedi.Tırsan, farklı ürün gruplarında yüksek ürün geliştirme ve üretim yapabilme gücüne sahip bir marka. 1998’de Almanya Goch, 2012’de Rusya Tula ve 5 Temmuz 2017’de Almanya Ulm’deki tesisini hizmete açan Tırsan, tüm fabrikalarında Adapazarı üretim tesislerindeki kalitede üretim gerçekleştiriyor. Bu yönüyle global bir üretici olan Tırsan, Tula fabrikası ile birlikte Rusya'ya üretim tesisi açan ilk Avrupalı üretici olmasıyla da öne çıkıyor. 2014 yılından beri Made In Russia ibaresi ile 32 m3 damper ve Made İn Russia ibaresi ile 40’lık konteyner taşıyıcı üretimi yapan Tırsan, global üretim tecrübesinin yanı sıra buradaki tecrübesini de ülke nakliyecileri için kullanacak.Yıllık 500 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip Rusya, Tırsan ile modern karayolu filosu oluşturarak taşımacılıktaki gücünü ve etkinliğini artıracak. Sorunsuz, uygun maliyetli ve rekabetçi bir taşıma gücü kuracak olan Rus nakliyeciler her türlü çözümü Tırsan’dan alacaklar. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan ve bu yönüyle rakiplerinin önünde olan Tırsan bu özelliğini Rusyalı nakliyecilerin hizmetine sunacak.Tırsan’ın gücü Ar-Ge’den gelmektedir. 2014 yılından beri Rusya’da üretilen 32m3’lük damperlerin Rusya’nın en zor iklim koşullarında iş yapmasının arkasında Tırsan Ar-Ge mühendislerinin titiz çalışması yatıyor. Türkiye’nin ilk ve tek Ar-Ge merkezini 2009 yılında açan Tırsan, birçok ödül alan bu merkeze bir yenisi daha ekleniyor. Tırsan, 2. Ar-Ge merkezinin temellerini bu yılın Ekim ayında da attı. Tırsan, yeni tesisi devreye girdiğinde her 3 ayda yeni bir ürün platformu geliştirilecek, 8 milyon kilometreye eş değer ömür testi ve 1 milyon kilometreye eşdeğer dayanım testleri uygulanabilecek. ADR ve ATP gibi farklı uygunluk testleri yapılabilecek. Kendi teknolojini kendisi üreten Tırsan’ın fark yaratan özelliklerinden biri de inovasyon gücü. Avrupa Trailer Innovation 2017 ödülünün sahibi olan Tırsan, farklı ve özel çözümleriyle nakliye operasyonlarının en doğru ve etkin şekilde yönetilmesini sağlıyor.