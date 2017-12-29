Karsan dünyaya yayılıyor

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29 Aralık 2017, 11:08

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, yurt dışı teslimatlarına devam ediyor.

Geçen yıl Dominik Cumhuriyeti’nden İtalya’ya, Romanya’dan Yunanistan’a kadar dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Karsan, yurt dışında yayılmaya devam ediyor. Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, son olarak Azerbaycan’a ihracat gerçekleştirdi. 2017 yılında yurt dışı açılımı gerçekleştiren ve bu yönde teslimatlarını hızla sürdüren Karsan, son olarak Azerbaycan’ın Sumgayıt Şehrine 26 adet Jest + teslim etti.İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa’da ve dünyanın birçok ülkesine araç satışı gerçekleştirmesiyle ön plana çıkan Karsan bu kapsamda bu yılın ilk 9 ayında 75 milyon dolardan fazla ihracat hacmi yarattı. Karsan Jest+, alçak tabanı, biniş ve iniş hızını artıran geniş ve basamaksız yolcu kapısı, rampa sistemi, ferah iç mekânı, panoramik camları ve ilave birçok özelliği ile tüm bireylere konforlu ulaşım olanağı sağlıyor. Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla mükemmel performans ve yakıt ekonomisi sağlayan Karsan Jest+, sessiz ve çalışkan yapısıyla da en iyi verimin elde edilmesine yardımcı oluyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan Jest+,düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca geliyor.