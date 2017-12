İşinde risk istemeyenler Kässbohrer'i seçiyor

Anasayfa » Piyasa

28 Aralık 2017, 13:13

Akaryakıt taşımacılığının önde gelen firmaları Tırsan’ın tehlikeli madde taşımacılığındaki uzman markası Kässbohrer’e yatırım yapıyor.

Kässbohrer, herkese kazandırıyor



Tecrübeye ve Kaliteye yatırım yaptık

Kässbohrer Akaryakıt Tankeri, K.STB 39

Akaryakıt taşımacılığının önde gelen firmalardan Küçükler Taşımacılık Akaryakıt ve Madeniyağlar, yaptığı 35 adet Kässbohrer Akaryakıt Tankeri yatırımı ile hizmet kalitesini daha da artıracak. Sektöründe öncü olmak isteyen ve tüm yatırımlarını bu amaçla gerçekleştiren firma, daha fazla kalite ve daha yüksek müşteri memnuniyeti için filosunu Kässbohrer ile genişletme kararı aldı. Araçlar, Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından Küçükler Taşımacılık Akaryakıt ve Madeniyağlar Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Küçük ve Firma Ortağı Eyüp Küçük’ün katıldığı bir törenle teslim edildi.Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, teslimat töreninde yaptığı konuşmada Tırsan’ın ADR yasalaşmadan 8 yıl önce bu mevzuata uygun ürünler ürettiğini söyledi. 2006 yılından itibaren ADR mevzuatına uygun tanker ve silo üretimi yaptıklarını kaydeden Nuhoğlu, ilk tercihini Tırsan’dan yana kullanan müşterilerin her zaman her koşulda kazandıklarını belirtti. Nuhoğlu ayrıca imalat yeri uygunluğu, ADR tasarım onay süreçleri, üretilen tankların yetkili üçüncü kuruluşlar nezaretinde test ve sertifikalandırma faaliyetlerini yıllardır sistemli bir şekilde takip ettiklerini belirtti.Nuhoğlu şöyle devam etti: “Bugüne kadar, akaryakıt ve tehlikeli madde sektöründe faaliyet gösteren üreticisinden taşıyıcısına kadar birçok firmaya çok sayıda eğitimler gerçekleştirdik. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araç ve ekipmanların üretilmesi ve kullanılmasında uygulanacak kurallar ve standartlar çevre, can ve mal güvenliği için çok önemli. Tırsan mevzuatın ötesinde bir şirket. Yaptığımız inovasyonlarla can güvenliğini tehlikeye atacak tüm riskleri bertaraf ediyoruz. Kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiğimiz Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri bunun en somut örneği. Bu ürünümüzle IAA – Ticari Araçlar Fuarı kapsamında düzenlenen Trailer Innovation yarışmasında “Güvenlik” dalında birincilik ödülü aldık.”Nuhoğlu, Tırsan’ın standartların ötesinde güvenlik sunan araçlar üretmesinin yanında, rakiplerinin çok ötesinde kazanç sunan ürünler geliştirdiğini de söyledi ve “Kässbohrer Akarkayıt tankeri; sundukları yüksek taşıma kapasitesi, sağlamlığı ve dayanıklılığı, sorunsuzluğu, operasyon kolaylığı gibi birçok noktada müşterilerinin verimliliğini artırıyor” diye konuştu.Küçükler Taşımacılık Akaryakıt ve Madeniyağlar Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Küçük de yaptığı konuşmada, ADR’ye tam uyum için önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini bu amaçla yaptıkları araç yatırımında sektörün en tecrübeli ve güvenilir markası olarak Kässbohrer’i tercih ettiklerini söyledi. Akaryakıt taşımacılığının özel bir taşımacılık hizmeti gerektirdiğini aktaran Küçük, “Akaryakıt taşımacılığı büyük bir uzmanlık ve bilgi birikimi istiyor. Tehlikeli bir hizmet veriyorsanız hatayı sıfıra indirmeniz ve olası riskleri önceden görerek, önlem almanız gerekiyor. Kässbohrer bu noktada mevzuatın da ötesinde bir marka ve aldığı ödüller ve geliştirdiği teknolojiler bunun örneği. Bizim en büyük kaynağımız insan gücümüz. Çalışanlarımızın hayatı her şeyden önemli. Kässbohrer’in sağladığı güvenlik nedeniyle içimiz rahat uyuyoruz. Arkamızda, 41 yıldır sektörüne liderlik eden ve herkes tarafından güven duyulan Tırsan gibi bir güç var. Biz işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Tırsan Kässbohrer markası ile de en iyi akaryakıt tankerini üretiyor” diye konuştu. Yakup Küçük, bu alımla ayrıca, kalite, sağlamlık, sorunsuzluk, yedek parça bulunabilirliği, Tırsan’ın yurtiçi servis ağı gibi farklı özelliklerin de avantajını yaşayacaklarının altını çizdi.39 m3 hacme sahip olan K.STB, 4.820 kg boş ağırlığıyla sınıfının en hafif aracıdır. Aracın hafifliği kullanıcıya daha fazla taşıma kapasitesi sunmaktadır. Böylece daha fazla yük, daha az yakıt tüketilerek taşınmaktadır.Dolum ve boşaltım güvenliğinde sunulan özel donanımlar her türlü kaza, hırsızlık, yangın gibi risklerin önlenmesi için özel tasarlanmışlardır.Hem alttan hem de üstten dolum yapabilme özelliği ile sunulan K.STB Akaryakıt Tankeri operasyonel kolaylık sağlayarak kullanıcının ihtiyaçlarına cevap vermektedir.Yüksek kalitede alüminyum malzemeden üretilmektedir.