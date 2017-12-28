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IVECO Stralis NP, Yılın En Düşük Karbon Salınımlı Aracı seçildi

28 Aralık 2017, 12:57

Stralis NP, İngiltere’de Ticarî Filo Ödüllerinde sürdürülebilirlik ödülünü kazanarak IVECO’nun doğal gazlı araçlardaki pazar ve teknoloji liderliğini pekiştirdi



IVECO’nun Stralis NP serisi, 2017 Ticarî Filo Ödülleri’nde rakiplerini geçerek Yılın Düşük Karbonlu Aracı seçildi. Bu ödül, IVECO’nun sürdürülebilirliği ilerletme konusunda teknolojik gelişmelere bağlılığını ve doğal gazla çalışan ağır araçlarının gücünü ortaya koyuyor.



Ticarî Filo Ödülleri jürisi kazananı açıklarken şunları söyledi: “IVECO, hem karbondioksit hem de nitrooksit salınımlarını aynı anda, belirgin bir şekilde düşüren bir araç üretme konusunda farklı yollar denedi ve başarılı oldu. CNG ve LNG yüksek güç ile, uzun yol çalışan ağır vasıtalarda endüstri dâhilinde alternatif yakıtları operasyonel olarak kabûl edilebilir kılmak için önemli bir gelişme.”



IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte ise yaptığı açıklamada “IVECO’nun doğal gazdaki pazar ve teknoloji liderliğinin tanınması muazzam bir şey. Bu son zafer, doğal gazın geleceğin sürdürülebilir ulaşım şekli olduğunu kanıtlıyor ve filolar şu anda bu onaylanmış teknolojiye adapte olabilirler. Stralis NP, yeni 460 beygirlik Cursor 13 motoruyla en zor uzun yol görevleri için bir çözüm sunuyor.” dedi.



Yeni Stralis NP 460 beygir Ekim 2017’de uluslararası olarak piyasaya sürüldü, 2,000 Nm’ye çıkabilen tork ve 12 vitesli Hi-Tronix otomatik vites kutusu ile eşsiz bir sürüş konforu ve performans sağlıyor. Araç, mevcut Stralis NP 400 beygir modelinin yanına katıldı. Her iki model de CNG, CNG + LNG veya LNG ile çalışabiliyor, çift LNG tankları ise aracın menzilini 1,600 kilometreye kadar çıkarıyor.



Her iki Stralis NP modeli IVECO’nun yakıt tasarrufu teknolojileriyle donatılmış durumda ve eşdeğer bir dizel araca göre %15’e kadar yakıt tasarrufu, Toplam Araç Sahipliği Maliyetinde (TCO) ise %9’a kadar tasarruf sağlıyor.



IVECO’nun doğal gazlı motor teknolojisi sayesinde uzun mesafe görevlerde partikül madde seviyesi göz ardı edilebilir düzeyde ve nitrooksit seviyesi Euro VI sınırlarının %60 altında. Tüm bunlara ek olarak Stralis NP dizel eşdeğerinden çok daha sessiz; %50 daha az gürültü ile şehiriçinde teslimatlar konusunda avantajlar sağlıyor.



IVECO, 1991’de doğal gazın potansiyelini gören ilk ticarî araç üreticisiydi, bu avantaj, şirketin, kamyon, van ve otobüsten oluşan doğal gazlı tam bir seri üretmesine yardımcı oldu. Bugüne kadar 23 binden fazla doğal gazlı IVECO araç satışı gerçekleşti, taşımacılık şirketleri de Eurocargo NP ve Daily NP serilerinin tadını çıkarmakta.



Stralis NP’nin zaferi, IVECO’nun Kasım ayında Birleşik Krallık’taki GreenFleet Ödüllerinde Yılın Büyük Yük Aracı Üreticisi, Ulusal Hava Kalitesi Ödüllerinde ise Düşük Salınımlı Araç Kategorisinde Lider olarak seçilmesinin ardından geldi. Bu unvanlar, tüm kategorilerde sürdürülebilir ticarî araçlara sahip olan IVECO’nun pazardaki eşsiz konumunu pekiştiriyor.



