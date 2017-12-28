Süper lig için ikinci adım

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28 Aralık 2017, 12:11

İlk ar-ge merkezini 2009 yılında açan Tırsan Treyler, treyler sektörünün Dünya’da en yüksek test kapasitesine ve en yüksek teknoloji donanımına sahip olacak yeni ar-ge merkezinin temelini de attı.

Cesur yatırım

Nasıl bir yatırım?





Emek ve gelecek

Kazanımlar

Endüstri 4.0’a hazırlık

Hedefler

TOSB (Gebze Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) içinde yer alan ve toplam 16.600 metrekare kapalı alandan oluşacak tesiste 150 araştırmacı mühendis çalışacak. Endüstri 4.0 prensipleri doğrultusunda oluşturulacak üretim alanına sahip olacak tesis tam olarak devreye girdiğinde; her üç ayda yeni bir ürün platformu geliştirilecek, prototiplerini kendi bünyesinde üretecek, 8 milyon kilometreye eş değer ömür testi uygulanacak. Tesiste ADR ve ATP gibi uluslararası sertifikaların testleri ile iklimlendirme testleri de yapılacak.2018 itibarıyla Gelişmiş Filo Yönetimi - Tırsan Telematik sisteminin de müşterilere sunulması planlanıyor. Sistem; rota ve coğrafik alan tanımlama ile verimli operasyon planlama, yük ve aracın anlık gözlenmesi ve birçok farklı sensörün entegrasyonu ile yüksek yük ve araç güvenliği EBS verilerine anlık erişim ile yük ve sürüş davranışlarındaki değişimlerin tespiti, araca ait lastik basınç ve sıcaklıkları, balataların durumu, fren sistemindeki arıza durumu gibi bilgilerle bakım planlama verimliliği, sıcaklık kontrolü ile soğuk zincirin korunması ve kayıt altına alınması gibi özellikler içerecek.Tırsan’ın yeni ar-ge merkezinin temel atma töreni 21 Ekim’de gerçekleşti. Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliği yaptığı törene; yerel ve uluslararası lojistik, otomotiv, yan sanayi, dernek ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı.Çetin Nuhoğlu törende, “Ülkemize ve ülkemizin geleceğine güveniyoruz ama her şeyden önce sektörün 40 yıldır lideri olarak bu görev bize düşüyor. Tırsan olarak çok büyük ve cesur bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Yeni yapılacak A-Ge Merkezimizde, treylerlere her türlü iklim ve yol koşullarında yüklü ve yüksüz testler yapılacak. Bu zamana kadar Türkiye’de üretilen treylerler uluslararası testler için başka ülkelere gönderiliyordu. Global ölçekte rekabetçiliğimizi sürdürmemiz için bundan sonra uluslararası testleri, kendi bünyemizde yapacağız” dedi.“Yatırım yapacaksanız ar-ge’ye yapın” diyen Nuhloğlu, Tırsan’ın yaptığı yatırımları şöyle açıkladı: “40 yıldır bu işin içindeyiz ve sürekli yatırım peşindeyiz. Adapazarı merkezimizde son 5 yılda 53 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik. Şu anda Adapazarı’nda süren yatırımın miktarı 87 milyon TL. Bir ülkeye yatırım yapacaksanız böyle ar-ge yatırımları yapacaksınız.”Tırsan’ın sadece son iki yılda 120 patent aldığını ve bunun 50 tanesinin uluslararası olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Bu bir emektir. Tüm çalışanlarımızı canı gönülden alkışlıyorum. Bu ürünler bu geliştirmeler Tırsan’ın geleceğidir, Tırsan’ın Türkiye’ye mal olmuş değerleridir. Bunu yaratan inanılmaz organize olmuş bir ekip var” dedi.Teknolojideki ve değişimdeki hıza da dikkat çeken Çetin Nuhoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki 10 yıl içerisinde göreceğimiz değişimler, insanoğlunun var olduğu 100 bin yıllık değişimden çok daha fazla olacaktır. Yapay zeka, nesnelerin interneti gibi gelişimlerle süreç çok hızlandı. 1977’de yola çıktığımızda 6x2 araçlar vardı, artık bambaşka ürünlerimiz var. Daha farklı hizmet sunmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Gelecekte bunlar çok daha hızlı gelişecek. Işınlanma olmadığı sürece bize ihtiyaç hep olacak. Ama biz de bu ihtiyaçları yerine getirirken müşteri beklentilerini çok iyi anlayacağız ve kendimizi bunun için kurgulayıp, beraber üreteceğiz.”Tırsan Ar-Ge Direktörü Tugay Yılmaz da yaptığı konuşmada, mevcut ar-ge merkezinin faaliyetlerin ile ilgili şu bilgileri verdi: “2009 yılında açtığımız Ar-Ge Merkezimizde 2.500 metrekaresi prototip ve test alanı olmak üzere 3.500 metrekare kapalı alanda yaklaşık 100 araştırmacı ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sadece 2016 yılında toplam 18 milyon TL Ar-Ge harcaması ile içlerinde 2’si Avrupa Birliği, 9’u TUBİTAK destekli olmak üzere toplam 55 farklı ar-ge projesi yürüttük. Ar-ge faaliyetlerimiz sonucu da 60’ı 2016`da olmak üzere son iki yılda 120 adet patent başvurusu yaptık. Bu rakamla tüm sektörler içerisinde en çok patent başvurusu yapan firmalar içerisinde yer aldık. IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda düzenlenen, sektörün en önemli inovasyon yarışmasında bir aracımızla Trailer Innovation 2017 Güvenlik kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldük.”Teknolojinin çok hızlı geliştiğini, Endüstri 4.0, Lojistik 4.0, otonom sürüş, bağlantılı araçlar, dijitalleşme, akıllı cihazlar gibi yeni trendlerin teknolojiye yön verdiğini belirten Tugay Yılmaz; bu değişim ve gelişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların rekabetçi olamayacaklarını ve yerlerini inovatif, proaktif, pazara verimli ve hızlı çözümler sunan firmalara bırakacaklarını, yeni ar-ge merkezinin de Tırsan’ın sürdürülebilir rekabetçiliğini koruma ve arttırmada en önemli araçlardan biri olacağını vurguladı.Tırsan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Alper Aydın da dış pazarlardaki faaliyetleri ve hedefleri şöyle anlattı: “Hedef pazarlarımız Almanya, Polonya, Hollanda, İtalya ve Rusya başta olmak üzere toplamda 20’den fazla ülkede, 300’den fazla satış ve satış sonrası noktasına sahibiz. 2017’nin ilk 9 ayında Türkiye treyler ihracatında kendi rekorumuzu egale ederek tarihi bir başarıya imza attık, ciromuzu %17 oranında artırarak 96 milyon Euro seviyesine çıkardık. Yılı 5.340 araç ve 135 milyon Euro ihracat ile kapatmayı hedefliyoruz. İhracattaki büyük gücümüzü Almanya’da bulunan Goch ve Ulm fabrikalarımız, Rusya’daki Tula fabrikamız ve en büyük üretim tesisimiz Adapazarı fabrikamızdan almaktayız. Önümüzdeki yıllarda Fransa, İtalya ve İngiltere’de yapacağımız yeni yatırımlarımız ile ihracat gücümüzü arttırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Rusya’da bu seneyi %250 büyüme ile rekor satış ile kapatacağız, gelecek sene pazar payı hedefimiz %7 ile satış adetlerimizi iki katına çıkarmak.Bu başarının arkasında 40 yıllık tecrübe ve 2009 yılından beri hizmet veren ar-ge merkezi bulunuyor. Temeli atılan 2. ar-ge merkezi de 2020 yılındaki 10.000 adetlik ihracat hedefine emin adımlarla ilerlememezi sağlayacak. Farklı coğrafyalar ve farklı taşımacılık modelleri için taşıma verimliliğini artıran, toplam sahip olma maliyetini en aza indiren çözümlerle farklı pazarlarda müşterilerimizin rekabet gücünü artıracağız.”