Yeni dünyanın yolu güneşe doğru

Anasayfa » Yenilenebilir Hareket

27 Aralık 2017, 13:27

Hafif ve esnek güneş paneli modülleri, farklı araç tavanlarında ve çatı yüzeylerinde kullanılabiliyor. Çatı yüzeyine entegre modüller, ilave rüzgar yükü oluşturmuyor. Elde edilen enerji soğutma veya diğer araç donanımlarının enerji ihtiyacını karşılamakta kullanılırken, aracın yakıt tüketimi de azalıyor.







En ucuz ve bol kaynak



Araçlar güneş panelleri ile donatılacak mı?

Araçlar için sabit güç kaynağı

Gelişim alanları

Yenilikler

Bir zamanlar sadece uzay araçları ve bazı orduların savunma araçlarında kullanılan teknolojiler, daha da gelişerek gündelik hayatın bir parçası olmaya başladılar. Taşıma araçları ve ekipmanları ile üstyapı sistemleri, böylesi yeni sistem ve donanımların yaygınlaşmasında ve ekonomikleşmesinde öncü durumdalar. Yaşanan bu endüstriyel değişim ve dönüşümler sırasında mevcut sistem ve ekipmanlar ile güvenlik standartları göz önüne alınarak uygun geçiş yolları aranıyor. Bu durum enerji alanı için de geçerli.Petrol ve doğal gaz türevi yakıtlar, hidrojen ve diğer alternatifler gündemde olsa da en ucuz ve bol kaynaklardan biri güneş enerjisi ve bugün yaygın biçimde evlerde ve endüstriyel tesislerde sabit güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji sistemleri kurularak, ısı enerjisi ve elektrik elde ediliyor.Güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren cihazlar güneş pilleri.Güneş panelleri ya da solar paneller de güneş pili hücrelerinin biraraya getirilip istenilen elektronik özellikleri sağlayacak şekilde düzenlenmiş birimleri.Güneş panelleri günümüzde kendine modüler araçlarda da yer buluyor. Özellikle ticari araçlar ve üstyapıları bu alandaki gelişmeler için büyük potansiyele sahip.Taşıma araçları ve üstyapı sistemlerinde yer alan güneş panellerinin topladığı ve bataryalarında depoladığı enerjinin, araç donanımlarının enerji ihtiyacını karşılamasının yanı sıra gelişen teknoloji ile birlikte genel sisteme daha çok destek olması modellemeler arasında...Bu da araç üreticilerinin enerji kayıplarını önleme, enerjinin verimli kulanımı ve geri kazanım çalışmalarına yeni bir halka daha eklemesi anlamına geliyor.Mobil araçlarda güneş enerjisi tabanlı sistemlerin kullanımı ile elektrikli ve elektronik sistemlerin motor çalışmadığı zaman aküden çektiği güç nedeniyle yaşanabilecek riskler ortadan kalkıyor.Bir aracın güneş enerjisine dayalı bir şarj sisteminin olması, aracın sabit bir güç kaynağına sahip olması demek.Bu sistemler güneş panellerinin yanı sıra motorun alternatörü, şebeke geri besleme, frenleme enerjisinin kazanılması gibi diğer kaynaklardan da enerji alabiliyorlar. Böylece gece veya düşük ışık koşulları gibi durumlarda alternatif güç kaynakları, güneş enerjisi pillerini şarj ediyor. Başka bir şarj sistemi ile birlikte çalışmak ayrıca pillerin daha da hızlı şarj edilmesi ve tek kaynağa bağlı olmamak anlamına geliyor.Bu avantajına rağmen taşıma endüstrisinin bu yeni teknolojiyi hızla benimsememesi, güneş enerjisinin mobil uygulamalarda yaygınlaşmasının önündeki en önemli engellerden biri. Bununla birlikte bu alana yönelik olarak çözümler ve sistemler gelişteren üreticiler, OEM’lere işbirliği kurmak ve fuarlarda ürünlerini tanıtmak için çaba harcamaya devam ediyorlar.Güneş enerjisinden faydalanmayı sağlayan güneş paneli (solar modül) teknolojileri sürekli yenilenileniyor ve geliştiriliyor.Güneş etkinliği, güneş enerjisi depolama, giyilebilir güneş teknolojisi ve güneş tasarım teknolojisinde yenilikler birbirini takip ediyor.Güneş enerjisi özellikle ABD pazarlarında popülerlik kazanmış durumda. Bu alanda faaliyet gösteren birçok üretici var. Şarj edilebilir lityum iyon pil üreticisi Tesla Powerwall, bu alanda en önemli markalardan. Tesla, konut kullanımı için Powerwall, ticari kullanım için Powerpack olmak üzere iki ürün sunuyor. Yeni jenerasyonlarıyla pazarda olan bu ürünlere olan talep arttıkça, fiyatları daha uygun hale geliyor.Şu anda iki ana tür güneş enerjisi teknolojisi var; fotovoltaik (PV) ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP). Solar PV teknolojisi, elektrik enerjisi üretmek için güneş ışığını yakalıyor. CST sistemleri ise aynalar ve bu aynalara bağlı güneşi izleme sistemleri vasıtasıyla geniş bir alana düşen güneş ışınlarını küçük bir alana odaklayarak onu ısıtıcılara veya türbinlere güç veren termal enerji üretmek için kullanıyor. Güneş enerjisinin bu iki formunun teknik yenilikler için çok çeşitli fırsatlar sunduğu ifade ediliyor.Bu yıl Go Power, ABD pazarına Solar Flex güneş panelleri ile yeni ve esnek bir çözüm sundu. Solar Flex güneş panellerinde, plastik katman kırılmadan bükülebilen, UV’ye dayanıklı yüksek verimli güneş pilleriyle birleştilmiş. Solar Flex panellerinin 30 dereceye kadar bükülmesine olanak sağlamak için alüminyum çerçeve kullanılmayarak daha fazla esneklik elde edilmiş. Bu esnek yapı sayesinde paneller, kavisli yüzeyler de dahil olmak üzere çeşitli yüzeylere kolayca yerleştiriliyor. Çerçeveyi ve temperli camı kaldırmak Solar Flex panelin standart temperli cam güneş panellerden yüzde 82 daha hafif olmasını sağlamış.Askeri ve deniz uygulamaları için de güneş enerjisi teknolojileri sağlayan Valterra Products’ın Go Power markalı güneş panelleri dayanıklı, hafif, ince ve esnek olması sayesinde ağır hizmet tipi araçlar ile kamyon uygulamalarında da kullanılıyorlar.Kamyon ve hafif ticari araçlarda kullanılan çözümlerde; güneş modülü, güneş enerjisinin bir kısmını DC elektrik haline dönüştürüyor ve bir iletken (genellikle bakır tel) yoluyla aküye iletiyor. Akümülatör, akımı amper olarak depoluyor. Sistemin akıllı dönüştürücüleri sayesinde akü, elektrik sistemine otomatik olarak 12 voltluk güç veriyor. Böylece sisteme bağlı cizahlar güneş enerjisi ile çalışabiliyor.İnvertör, akü şarj cihazı ve transfer anahtarı tek bir ünitede toplanabiliyor.İş makinaları ve ekipmanlarında da güç invertörleri güvenilir bir AC güç kaynağı olabiliyorlar, böylece fosit yakıt tüketimi ile birlikte bakım giderlerinin de önemli oranda azaldığı bildiriliyor.Turizm, eğitim, geçici barınma, konaklama ve idari birim amaçlı olarak kullanılan karavanlar güneş paneli kullanımına en uygun üstyapılar.Özel olarak tasarlanan, enerji toplayan ve depolayan taşınabilir veya çekilebilir römorklar da manevra yeteneği sayesinde bakı ve gölgelenme ayarı imkanı sağlıyorlar.