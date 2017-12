Yeni taşımalar için Doğal gazlı Cursor 13 NP 460

Anasayfa » Ağır Ticari

27 Aralık 2017, 12:13

Yeni 13 litrelik Cursor doğal gaz motoru ile donatılmış Stralis'te partikül miktarını yüzde 90, NOx - azot oksit miktarı yüzde 48 daha az. Bu mevcut emisyon gereksinimlerinin ötesinde bir seviyeye.













Neden doğalgaz?



9’dan 13’e

Yeni seçenekler

Neler yapıldı?

FPT Industrial, 13 litrelik Cursor serisi motorlarının doğal gazlı versiyonlarını pazara hazır hale getirdi. Böylece Iveco araçlar, yol uygulamaları için tüm güç aralıklarını kapsayan doğal gazlı motorlara sahip hale geldi.13 litrelik Cursor NG motorların ve bu motorlarla donatılmış Iveco Stralis çekicilerin tanıtımı ve test sürüşü Almanya - Ulm’de Iveco Müşteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.Iveco Almanya’da ayrıca Traker, Stralis ve Eurocargo serilerinin özelliklerinin birleşmesinden oluşan yeni inşaat serisini de tanıttı.Iveco, dizel dışındaki alternatif enerji ve yakıt sistemleri üstünde uzun yıllardır çalışıyor. Bu çalışmalar sonunda hibrit ve elektrikli araçlarla ile CNG ve LPG’yi yakıt olarak kullanan çok sayıda araç geliştirildi. Bu araçlar Avrupa yollarında Iveco markalı dizel araçlarla birlikte çalışıyorlar.Iveco; enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini, daha temiz daha sessiz ve daha uzun ömürlü motorlar, daha sarsıntısız çalışma, taşıma maliyetleri içinde yakıt maliyetlerinin aşağı çekilmesi açısından önemli buluyor. Özellikle uzun mesafe taşımalarında doğal gaz fiyatına bağlı olarak yakıt giderleri çok önemli oranda aşağı çekilebiliyor.Alternatif yakıtlar konusunda 25 yıllık deneyimini Cursor 13 NG motoruna aktaran ve cari bir ürün geliştiren FPT, doğal gazlı motorlarda biometan gibi ticari araç sektörünün gündeminde olan bir yakıt türünün kullanılmasına olanak sağlayan teknolojiye de sahip.FPT, doğal gazlı 13 litrelik motor versiyonu ile doğal gazın içten yanmalı motorlarda kullanımı sırasında ortaya çıkan bir çok sorunu aştığını gösteriyor.Doğal gazlı motorlar, doğal gazın dizele göre farklı moloküler ve sıkıştırma özellikleri nedeniyle 9 litre hacmine kadar kullanılabiliyordu. Bu motorlardan elde edilen tork ve güç de uzun yol taşımacılığında kullanılan 40 tonluk katar ağırlığına sahip çekici ve yarı römorklar için yeterli bulunmuyordu.Yeni teknoloji ile Iveco bu sorunu aşmış. Iveco, artık 460 Bg güç ve 2.000 Nm tork sunan 13 litrelik doğal gazlı motoru ile uzun yol taşımacılığının güç ve tork ihtiyacına cevap veriyor.Stralis NP 460; uzunyol ve uluslar arası nakliyede, Stralis Hi Way kabini, otomatik Hi-Tronix Traxon şanzımanı ile işletmecisi, sürücüsü ve trafik için hiç bir yük oluşturmadığı gibi tüm talepleri de cevaplıyor.4x2 ve 6x2 çekici ile 2 ve 3 akslı kamyon seçenekleri bulunan Stralis NP 460’ın yardımcı sürüş sistemleri, güvenlik ve konfor donanımları ile dizel araçlardan hiç eksiği yok. Hatta doğal gazlı Stralis’in sessiz çalışması ile fazlası var. Aracın LNG; likit dogal gaz ve CNG; sıkıştırılmış doğal gazla çalışan tipleri var. Dolum sistemi ve gaz tedariği durumuna göre bir araçta hem LNG hem CNG deposu da olabiliyor.Araçların menzilleri 570 ila 1600 km arasında değişiyor. Doğal gaz tankları, dizel tankları gibi yana yerleştirilebiliyor ve farklı büyüklüklerde olabiliyorlar.Doğal gazlı araçların hızla yayılmasının önünde tek engel gaz istasyonlarının yaygınlaşması. Buna ilişkin yasal düzenlemenin yapılması durumunda, mevcut doğal gaz dağıtım ağından yararlanılarak araçlara gaz dolumu yapacak istasyonların 2025 yılına kadar tüm Avrupa’yı kapsaması bekleniyor.Yeni motorun standartlarıCNG, LNG ve biyometan ile çalışabilen FPT’nin Cursor 13 NG motoru; 1.900 dev/dak’da 460 Bg (343 kW) güç ve 1.100 dev/dak’da 2.000 Nm sağlıyor. Böylece 9 litrelik doğal gazlı motorlara göre yüzde 15 daha fazla güç ve yüzde 18 daha fazla tork çıkışı sunuluyor.Bu motor; aynı hız ve eşdeğer performansa sahip bir Euro 6 dizel motora göre yüzde 9-10 daha az karbondioksit salınımı değerine sahip. Yenilenebilir biyometan ile çalıştırıldığında ise motor sıfıra yakın karbondioksit emisyonuna ulaşıyor.Dizel yakıtla eşdeğer veya daha iyi bir performans elde etmek için FPT, dizel motorlar tarafından kullanılan tipik sıkıştırma ateşlemesine karşı bir buji tutuşma, stokiyometrik döngü yakma işlemini kullanmayı seçmiş.Bir dizel motorda tipik olarak EGR (Egzoz gazı devridaimi), DPF (Dizel partikül filtresi) ve SCR (Seçici katalitik redüksiyon) sistemlerine ihtiyaç duymasına rağmen, Cursor 13 NG’de stokiometrik döngü kullanımı sayesinde emisyon kontrolü için üç yönlü bir katalizör yeterli oluyor. Bu sistemin kompaktlığı, hafifliği ve basitliği anlamına geliyor. Ayrıca gaz deposu için daha fazla yer ve daha fazla menzil demek. Tek teknolojili sistemin karmaşıklığı ve bakım ihtiyacı da daha az.Ancak stokiyometrik döngünün faydalarından yararlanabilmek için birçok zorluğun üstesinden gelinmesi gerekmiş. Stokiyometrik döngüyü kullanırken doğalgazın dizelden daha yüksek bir sıcaklıkta yanması nedeniyle, çeşitli materyaller ve tasarım çözümleri üzerinde çalışılmış. Sonuçta egzoz manifoldu için nikel alaşımlı dökme demir, silindir kafası için grafit demir malzemleri ile yüksek sıcaklıkta güvenilirlik ve dayanıklılık garanti altına alınmış. Üç yönlü katalizör için de yoğun mühendislik çalışmaları yapılmış. Kapalı döngü kontrolü, katalizörün her zaman dar bir hava-yakıt oranında çalışmasını sağlamış.