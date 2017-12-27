Tesla'nın elektrikli çekicisi

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27 Aralık 2017, 11:40

Tesla, elektrikli çekicisini tanıttı. Çekicinin 40 ton yükle menzili 800 km ve 5 derecelik bir rampada bile saatte 104 kilometre hızla gidebilecek.

Tesla ayrıca elektrikli bir pikap

Aerodinamik sürücü kabini ile ekstrem bir görünüme sahip Tesla elektrikli çekicinin aküsünün süper şarj ile 30 dakikada yüzde 50 oranında şarj olacağı ve dizel çekicilere göre kilometre başına yüzde 20 daha ekonomik olacağı belirtiliyor. Bu bir filo aracı olarak işletmecisine önemli kazanç sağlayacağı anlamına geliyor.Aracın kritik donanımlarından bataryaları ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiyor, sadece geliştirme çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.Tesla Semi olarak adlandırılan elektrikli çekicinin, 4 elektrikli motoru var ve aracın boş olduğunda 5 saniyede 96 km/s hıza ulaştığı bildiriliyor. Dolu bir römorkla ise aynı hıza 20 saniyenin biraz altında ulaşabiliyormuş.Tesla yöneticisi Elon Musk, ayrıca çekicinin bozulmadan/hasar görmeden tam 1,6 milyon kilometre yapabileceğini ve yalnızca 2 motorla bile bir dizel kamyonu geçebileceğini iddia ediyor. Frenler, neredeyse aşınmadan çalışabilecekmiş. Çünkü fren yerine çoğunlukla reküperasyon kullanılacağı için (motor freni) balataların aşınmayacağı belirtiliyor.Elektrikli çekicinin dikkat çeken bir diğer özelliği sürücü koltuğunun kabinin ortasında yer alması. Araç bu haliyle efsanevi McLaren F1 gibi otomobilleri hatırlatıyor. Ama sürücü kabininin içerisinde başka koltuk yok. Bu sayede Tesla sol veya sağ direksiyon çeşitliliğinden de kurtulmuş oluyor.Büyük ön cam, her türlü patlamaya karşı dayanıklı olarak üretiliyor. Çünkü ABD’de ön camı sürüş esnasında kırılan kamyonlar kanunen yollarına devam edemiyorlar, ya en yakın tamirhaneye çekilmek ya da bir yedek ön cam getirilip yerine takılmak zorunda.Tesla çekicisini ABD’nin Nevada eyaletinde test ediyor. Araç kısmi otonom sürüş yapan konvoyda yer alabiliyor. Tesla-oto pilotun özellikleri içerisinde şerit takip sistemi ve acil fren sistemi bulunuyor. Ayrıca sensörler de sürekli olarak çekici ve römorklar arasında makas oluşmasını engelleyecek şekilde sürüşün stabil olmasını sağlıyorlar.üretmeye hazırlanıyor. Aracın birçok parçasının Tesla Model 3 otomobilinden alınma olduğu belirtiliyor. Bazı potansiyel müşteriler daha şimdiden ilgi göstermeye başlamışlar.