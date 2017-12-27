İstanbul'a özel 3 dingilli, hava süspansiyonlu treyler

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27 Aralık 2017, 11:23

Çevre ve geri kazanım taşımaları, özel ekipmanlar gerektiriyor. Bu alana yönelik olarak ürün yelpazesini genişleten Öztreyler, İstanbul için Rotopress çöp transfer treylerleri üretiyor.

İstaç’ın yeni araçları

Şasi üstü ve yarı römork damper ve tanker üretiminin alt yapısı, teknik imkanları ve mühendislik birikimi ile yeni alanlara yönelen Öztreyler, her geçen gün önemi ve hacmi artan geri dönüşüm ve atık taşımaları için yeni bir ürün daha sunuyor. Öztreyler ürün ailesinin yeni üyesi; Rotopress çöp transfer treyleri. Öztreyler bu ürünle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de tedarikçisi oldu. 2017 yılında 80 adet çöp transfer treyleri teslim etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma imzalayan firma, teslimatlarını partiler halinde gerçekleştiriyor. Araçlar, İstanbul’un evsel atıklarını toplama merkezlerinden ayrıştırma, geri dönüşüm ve imha merkezlerine taşıyorlar.İstaç’a teslim edilen Öztreyler markalı çöp treylerleri özel şekillendirme ve kaynak gerektiren silindirik gövde yapısı, kapak açma kapama sistemi ve çöp besleme ünitesi ile özel ürünler. 4 mm ve 6 mm kalınlığında MC 700 malzeme kullanılarak imal edilen silindir gövde, çöpün sıkıştırılması ve boşaltması sırasında kendi etrafında dakikada 6 tur (6 dev/dak) yapıyor. Bu dönüş sırasında 12 metre uzunluktaki gövdenin doğrusal bir eksen üstünde dönmesi, bu eksenin açısının ağırlık, zorlanmalar ve aşınmalardan etkilenmeden uzun süre korunması, sağlamlık ve operasyon verimliliği açısından büyük önem taşıyor. Kendi ekseni etrafında dönen silindirin artan ağırlığı yükün dengeli dağılımını gerektiriyor. Silindir, araç motorundan bağımsız çalışan bir dizel motor ile tahrik edilen hidrolik pompa ile döndürülüyor. Tahrik dişlisi ve döndürme rulmanı, beton mikserlerinden daha gelişmiş, silindire monteli metal ring ve bağlantılar da özel bir uzmanlık gerektiriyor.Silindirin açık ağzına yerleştirilmiş çöp transfer haznesi, silindir içine yerleştirilmiş yivler ve sıkıştırma konisi, özel şekillendirme ve özel çelikler ile üretiliyor. Çünkü çok farklı aşındırıcı, yıpratıcı etkilere sahip maddeleri içeren, zaman zaman metal, beton, cam, seramik parçalarının bile karıştığı çöpler sistemi zorluyor. Bu zorlamaların toleransı aşması durumunda, dönmenin otomatik olarak durdurulması gerekiyor.Çöpten sızan suların toplanması da çöp transfer yarı römorklarının temel özelliklerinden.Başta İstanbul ve tüm büyük kentlerde kent içi, çevre yollar ve şehirler arası yollarda kullanılacak olan, zaman zaman yükleme ve boşaltma sahalarında zor manevralar yapan çöp transfer römorkların diğer donanımları gibi yan korumaları ve tamponları da Avrupa güvenlik standartlarını karşılıyor.