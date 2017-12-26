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Tur Assist, ISO 9001:2015 versiyonuna geçişini başarıyla tamamladı

26 Aralık 2017, 16:30

1996 yılından bu yana Türkiye’de 7 gün 24 saat acil hizmetler sunan asistans sektörünün öncü firması Tur Assist, sene başında başlatmış olduğu ISO 9001:2015 geçiş revizyonunu başarıyla tamamladı.

Tur Assist, uluslararası bağımsız denetleme kuruluşu Bureau Veritas tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ISO 9001:2015 Kalite Belgesi’ni almaya layık görüldü.



Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına, seyahat acentesinden marangoza kadar farklı alanlarda toplam 8 bini aşkın hizmet birimi ile 7 gün 24 saat asistans hizmetleri sunan Tur Assist, ISO 9001:2015 geçiş revizyonunu başarıyla tamamlayarak kalitesini bir kez daha tescilledi. Uluslararası bağımsız denetleme kuruluşu Bureau Veritas tarafından ISO 9001:2015 Kalite Belgesi’ni almaya layık görülen Tur Assist, böylece kalite belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamladı.



Tur Assist olarak şirketin kuruluşundan bu yana kalite yönetim sisteminden taviz vermediklerini dile getiren Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, “Kalite yönetim sistemimizin sürekli geliştirilmesi bakış açımızla faaliyetlerimizi sürdürürken, mevcut uygulamalarımızın kalitesini tescil ettirmek üzere bu yıl başında ISO 9001:2015 revizyonuna geçiş sürecini başlattık ve bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan denetimler sonucunda ISO 9001:2015 standartlarını karşılıyor olduğumuz resmi olarak da onaylanmış oldu. Bu süreçte kurum kültürümüz, değerlerimiz ve iş yapış şeklimizin ISO 9001:2015 yapısı ve prensipleriyle ne kadar uyumlu olduğunu da görmüş olduk. Müşterilerimize her koşulda kaliteden ödün vermeden hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



ISO 9001:2015 Kalite Belgesi, risk yönetimini içermesi ve bu bağlamda oluşabilecek risklere karşı sürdürülebilirlik adına yapılacak ve alınacak önlemlerin neler olduğunu içeren bir belge olma niteliğini taşıyor.



