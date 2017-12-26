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İDO, yılbaşı tatilinde 43 ek seferle hizmet verecek

İDO, yılbaşı tatilinde 43 ek seferle hizmet verecek

Tarih 26 Aralık 2017, 16:14

İDO, yılbaşı tatili nedeniyle 29 Aralık Cuma ve 1 Ocak 2018 Pazartesi günleri arasında mevcut tarifesinin dışında 43 ek seferle hizmet verecek. Ek seferler şimdiden satışa açıldı.

Yılbaşı tatilinin Pazartesi gününe denk gelmesiyle, 3 günlük uzun hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerin oluşturacağı yoğunluğu göz önünde bulunduran İDO, ek seferlerini hizmete soktu. Misafirlerine her zaman keyifli, konforlu ve avantajlı yolculuk deneyimi sunan İDO, yılbaşına denk gelen hafta sonunda mevcut tarifeli seferlerine ek olarak 20 feribot, 23 deniz otobüsü olmak üzere toplam 43 ek sefer yapacak. Ek seferler şimdiden satışa açıldı.

1 Ocak 2018 Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle; Deniz Otobüsü İç Hatlar ve Sirkeci- Harem Araba Vapuru hattında ise “Haftasonu - Pazar ve Tatil günleri” tarifesi uygulanacak.

İDO’ nun 29 Aralık 2017 Cuma günü öğlen saatlerinden başlayıp 1 Ocak 2018 Pazartesi günü gece yarısına kadar devam etmesi beklenen yoğunluğa dönük olarak açıkladığı ek seferler aşağıda yer almaktadır.

 

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