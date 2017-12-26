Agiç Filosunu Isuzu Novo Lux ile genişletti

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26 Aralık 2017, 15:39

Anadolu Isuzu Eskişehir Karseç bayi, konforlu ulaşımın temsilcisi olan ve Türkiye’de üretilen Novo Lux’ün 9 adedini, törenle Agiç Ulaştırma’ya teslim etti.

Otobüs ve kamyon üreticileri içinde Türkiye’nin en fazla bayi ve servis ağına sahip olan markası Anadolu Isuzu, Türkiye’nin dört bir yanındaki araç teslimatlarına Eskişehir’de devam etti. Anadolu Isuzu Eskişehir bayisi Karseç Otomotiv, bölgenin önde gelen personel taşımacılığı firması Agiç Ulaştırma’ya 9 adet Isuzu Novo Lux 29+1 Euro 6C aracı törenle teslim etti. Törene, Karseç Otomotiv’den Aykut Gül ile Bekir Melih Karaaytaç, Agiç Ulaştırma’dan ise Yusuf ve İbrahim Agiç katıldı.Estetik ve lüks tip şapkalıklar, kişiye özel okuma lambaları, kumaş-formika tavan kaplama, geriye yatar yana açılır yolcu koltukları ile konforu en üst düzeyde yaşama imkanı sağlayan Isuzu Novo Lux, 190 beygirlik uzun ömürlü Isuzu motoru kullanıyor. Euro 6 emisyon standartlarında olan Isuzu Novo Lux’te, ABS ve ASR fren sistemleri, hız sınırlayıcı, şerit takip sistemi ve Immoblizer güvenlik sistemi standart olarak sunuluyor.Muadillerine kıyasla daha üstün bir konfor paketine sahip olan Isuzu Novo Lux, kullanıcısına hem servis sektöründe hem de turizm sektöründe hizmet sunma imkanı veriyor. Her işe uygun Novo Lux’ler, çok yönlü kullanım özelliği sayesinde araç sahiplerine ek gelir imkanı da sunuyor.