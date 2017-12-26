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Michelin Avrupa Sürdürülebilirlik Ödülü’nü aldı

26 Aralık 2017, 15:23

Michelin’in doğa dostu performansıyla fark yaratan ağır vasıta lastiği MICHELIN X MULTI ENERGY, Avrupa’nın ulaşım alanındaki en prestijli ödüllerinden Avrupa Ulaşım Ödülleri’nin “Sürüdürülebilirlik” alanında kazananı oldu.

Sürdürülebilir hareketlilik, güvenlik, çevre konularında inovatif çalışmalarıyla dünya lastik sektörünün lideri Michelin, Avrupa çapında ulaşım alanındaki en prestijli ödüllerden Avrupa Ulaşım Ödülleri’nde “Sürdürülebilirlik” ödülüne layık görüldü.



Michelin 3. kez en sürdürülebilir lastik seçildi

Michelin, her iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 16 kategoride dağıtılan 4. Avrupa Ulaşım Ödülleri’nde üçüncü kez doğa dostu lastikleri sayesinde ‘Lastik ve Lastik Hizmetleri’ kategorisinde ödül almayı başardı. Ağır vasıta lastikleri segmentinde enerji verimliliğiyle maksimum performans sağlayan lastiği MICHELIN X MULTI ENERGY, karbondioksit emisyonunun azaltarak verimliliği artıran çevreye duyarlı performansı ile bir kez daha farkını kanıtladı.



MICHELIN X MULTI ENERGY Nisan’da satışta

MICHELIN X MULTI serisine kıyasla daha düşük yuvarlanma direncine sahip olan MICHELIN X MULTI ENERGY daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor ve mükemmel çekiş gücü sunuyor. Yüksek kilometre performansıyla da fark yaratan lastikler 315/70 R 22.5 ebatlarıyla Nisan 2018’de satışa sunulacak.



