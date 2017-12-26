Renault Trucks T 520 ile Mersin’de lojistik buluşması

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26 Aralık 2017, 15:20

Renault Trucks, Mersin merkezli lojistik firmaları ile bir araya geldi. Renault T serisi çekicilerin sergilendiği organizasyonda, Mersin’in Türkiye uluslararası ve yurtiçi taşımacılık sektöründeki önemi de masaya yatırıldı.

Türkiye lojistik sektörünün önemli üslerinden olan Mersin’de uzun yol ve yurtiçi nakliye firmaları, Renault Trucks’ın ev sahipliğinde buluştu. Organizasyonda Renault Trucks’ın uzun yol T serisi çekicileri büyük ilgi görürken bölgenin lojistik sektöründeki rolü ve gelişimi üzerine de görüşler paylaşıldı.400’e yakın yetkilinin katıldığı etkinliğe Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, Renault Trucks yönetim ekibi ve Mersin yetkili bayi İmam Kayalıoğulları Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mazıcıoğlu, Genel Müdürü Feridun Kısa ev sahipliği yaptılar.Mersin’de 1999 yılından bu yana aktif olarak satış ve satış sonrası hizmetler sunduklarını paylaşan Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine; “Mersinli lojistik firmalarının çözüm ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Son zamanlarda uluslararası lojistik alanında bu bölgede dönemsel bazı zorluklar yaşansa da Mersin’in Türkiye’deki lojistik sektöründe önemi çok büyük. Bu nedenle hem Mersin’in önde gelen firmalarına sunduğumuz çözümleri aktarabilmek hem de Renault Trucks T serisi yüksek kabin çekicilerimizin avantajlarını paylaşabilmek üzere bir araya geldik” şeklinde belirtti.Renault Trucks T serisi yüksek kabin çekicilerin büyük ilgi gördüğü organizasyonda Sebastien Delepine araçlar ile ilgili bilgi verdi; “Renault Trucks T serisi, teknolojisi ile segmentinde çok güçlü bir çekici. Lojistik alanında hizmet veren firmaların en büyük işletim giderlerinden olan yakıt tüketimi, Renault Trucks T serisi çekiciler ile mümkün olan en düşük noktaya taşınıyor. Bu özel çekicilerin şasi ve güç aktarma organlarında yapılan revizyonlar sayesinde yakıt tüketimi azaltıldı ve taşıma kapasitesi arttırıldı. Öte yandan Renault Trucks T520 yüksek kabin çekicilerimiz, sunduğu olağanüstü sürücü konforu sayesinde de segmentinin tercihi oluyor. Çekilerin konforu sayesinde, şoförlerin uzun yol sürüş performanslarına katkı sağlanırken, sürüş dışında kaliteli dinlenme sunularak da çalışma zamanındaki performans ve güvenlik arttırılıyor” dedi.Mersin’deki organizasyon sayesinde lojistik firmaları ile bir araya gelerek müşterilerinin görüşlerini aldıklarına değinen Delepine,; “Mersin’de düzenlediğimiz organizasyon sayesinde müşterilerimizin beklentilerini, kendilerinden dinleme şansını bulduk. Ayrıca Renault Trucks T serisi çekicileri kullanan ve inceleyen lojistik firmalarından aldığımız olumlu geri bildirimler bizlere yol gösterdi” diye belirtti.