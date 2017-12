Mercedes-Benz Türk, otobüs üretiminde yeni teknolojileri devreye alıyor

Anasayfa » Otobüs

Türkiye otobüs pazarının lider firması Mercedes-Benz Türkiye 2017'ye ilişkin bir basın değerlendirmesi yaptı.

Kuruluşundan bu yana sadece otobüs üretimine 460 milyon Avro yatırım yapan ve toplam yatırımları 1 milyar Avro’yu aşan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda Almanya ile aynı standart ve kalitede üretim yapıyor. Türkiye’nin en büyük otobüs fabrikası olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda, şehirlerarası otobüsler Travego, Intouro, Tourismo ve Setra UL business modelleri ile şehiriçi otobüsü Conecto Solo ve Conecto Körüklü üretiliyor.Hoşdere Otobüs Fabrikası, Daimler AG’nin küresel üretim ağı içerisinde merkezi bir konumda bulunuyor. Üretimdeki stratejik konumunun yanı sıra Daimler AG’nin Küresel IT Çözümleri Merkezi, Hoşdere Otobüs Fabrikası içinde yer alıyor. Daimler’in IT ağında SAP lojistik sistemleri geliştiren Küresel IT Çözümleri Merkezi, SAP sistemlerinin Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde uygulayıcısı rolünü de üstleniyor.Hoşdere Otobüs Fabrikası, Daimler AG’nin küresel AR&GE ağı içerisinde “yetkinlik merkezleri” oluşturma stratejisine bağlı olarak son yıllarda yeni sorumluluklar da üstleniyor. Hoşdere Otobüs Fabrikası tesisleri içerisinde yer alan AR&GE Merkezi’nin sorumlulukları arasında Türkiye otobüs pazarına yönelik ürünlerin ve çözümlerin geliştirilmesi; ürün ömrü boyunca gerekli iyileştirmelerin yapılması; ürünlerdeki yerli parça oranının artırılması için imalatçıların gelişimine destek verilmesi, üretimin ürün tekniği açısından desteklenmesi bulunuyor.Hoşdere Otobüs Fabrikası, önemli yatırımlarla sağlanan teknolojisi ve üretim sistemlerinin yanı sıra alınan özel önlemler ve arıtma tesisleri ile çevre koruma açısından da dünyada örnek bir tesis olarak kabul ediliyor. Araç kalitesinde büyük önem taşıyan ve paslanmaya karşı üstün koruma sağlayan kataforez tesisini (KTL) Türkiye’de otobüs üretiminde kullanan ilk merkez olma özelliğine sahip fabrikanın enerji ihtiyacını karşılayan özel bir kojenerasyon merkezi de bulunuyor.Mercedes-Benz Türk, tüm üretim tesislerinde güçlü bir alt yapı kurarak Endüstri 4.0 alanında projeler hayata geçiriyor. Endüstri 4.0 yatırımları kapsamında otobüs üretimi alanında RFID (Radyo Frekans Kimliği) etiketleri ile araçları takip eden Mercedes-Benz Türk, bu teknolojiyi daha da ileri taşıyarak imalat ile lojistik açıdan verimliliğini arttırmayı planlıyor. 2018 yılında İstanbul’da Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik Yetkinlik Merkezi açmayı planlayan şirket, bu merkezden Daimler’in tüm otobüs lokasyonlarına hizmet verecek.Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin CASE stratejisi kapsamında yatırım ve çalışmalarını 2018 yılında da sürdürmeyi planlıyor. Bağlanabilen (connected), otonom sürüş imkânı sunan (autonomous driving), paylaşımlı (shared) ve elektrikli (electric drive systems) araç üretiminin baş harflerinden oluşan CASE, üretimde kademeli olarak devreye alınıyor. 2017 başlangıcı itibarı ile binek araçlarının tamamını “bağlantılı” duruma getiren şirket, 2018 yılında otobüslerini bu sisteme entegre ederek müşterilerine farklı mobil servisler sunmayı hedefliyor.Türkiye otobüs pazarının lideri olan Mercedes-Benz Türk, yenilediği ürün gamıyla da 2018 yılında sektörde öncü marka olma konumunu sürdürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Ocak 2018’de yenilenen Mercedes-Benz Tourismo otobüslerin Türkiye lansmanı yapılacak. Mercedes-Benz yeni Tourismo’nun dünya lansmanı ise Haziran 2017’de Brüksel’de yapılmıştı.Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen ve yeni yıla güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan yeni Tourismo’da tasarım, güvenlik ve konfor alanında birçok yenilik mevcut. Kendi segmentindeki otobüslerden çok daha güvenli, ekonomik ve konforlu olan yeni Toursimo’da ilk olarak aracın arka tarafındaki asimetrik tasarım, aerodinamik optimizasyon ve ağırlık azalması, ön çarpılma koruyucusu, yenilenen kokpit ve yenilenen klima sistemleri dikkat çekiyor. 11 yıl sonra yenilenen yeni yıldızın sadece tasarımı değil, aynı zamanda boyutlarında da değişiklikler gerçekleştirildi. Hem şehirlerarası hem de turizm segmenti için 41 koltuktan 54 koltuğa varan kapasitesiyle verimli ve ekonomik bir çözüm sunan yeni Tourismo pazarda büyük bir heyecanla bekleniyor.