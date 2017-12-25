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TAYSAD verimlilik projelerine devam ediyor

25 Aralık 2017, 19:13

TAYSAD ‘İş Mükemmelliği Projesi’nin gelişim ve değerlendirme toplantısı katılımcı firmalar ile birlikte TAYSAD genel merkezinde gerçekleştirildi.

Nisan 2017’de başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile yürütülen projenin birinci etabında, firmalar 8.2 milyon TL gelir sağladı.



Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği TAYSAD’ın yürüttüğü ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında desteklediği “İş Mükemmelliği Grup 2 Projesi”nin gelişim değerlendirme toplantısında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, söz konusu projenin TAYSAD’ın yaptığı 5’inci verimlilik projesi olduğunu ve katılımcı firmaların projeden sağladığı faydanın gün geçtikçe arttığını belirtti.



İş Mükemmelliği Grup 2 Projesi ile israfların azaltılarak maliyetlerin iyileştirilmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Kanca “Sürecin sonunda projeyi başarıyla tamamlayan firmalar; küresel piyasa koşullarında daha güçlü, esnek ve dayanıklı yapıda rekabet edebilecek ve tedarik zincirinde elde edilen kazançlarla, gerek mevcut yatırımların, gerekse gelecek yatırımların geri dönüşümünü artırabilecek. Firmalar, proje sayesinde, kalitesizlik maliyetinde azalma, stok devir oranında artış, proje yönetiminde ve iş güvenliğinde iyileşme sağlayacak” diye konuştu.



“Dönüşüme ihtiyacımız var”

Üretimde dijitalleşmeye geçmek için dönüşüme ihtiyaç olduğunu aktaran Kanca, “Endüstri 4.0 ve dijitalleşme hemen hemen her gün duyduğumuz kelimeler, peki biz gerçekten neredeyiz? Endüstri 2.0’da mıyız? Yoksa 2.2 ya da 3 mü? Endüstri 4.0’a geçmek için şirketlerimizde ciddi iyileştirmelere ihtiyacımız var. TAYSAD’ın yürüttüğü verimlilik odaklı UR-GE projelerinde yapılan iyileştirmelerle Endüstri 4.0’a uyum sağlamak da daha kolay olacaktır” dedi.



“Proje birbiriyle entegre 3 fazdan oluşuyor”

TAYSAD İş Mükemmelliği UR-GE Grup 2 Projesi’nin uygulama çalışmalarını yürüten İdealkoç Genel Müdürü Ömer Faruk Tezcan toplantıda proje hakkında bilgi verdiği konuşmasında, “Proje birbirine bağımlı 3 fazdan oluşuyor. 1’inci faz temel eğitim. Yalın araçları nasıl kullanırız? Bu araçlar ne işe yarar? Hangi durumda hangi araç kullanılır ya da kullanılamaz konusunda eğitimler ve danışmanlıktan oluşuyor. 2’inci faz, bu süreçte yetiştirdiğimiz arkadaşların, iç danışmanların ve proje liderlerinin, firmanın geri kalan tarafına çalışmaları yaygınlaştırması ve paralelinde de ürün geliştirme süreçleri ve mavi yaka organizasyonlarıyla alakalı çalışmaları kapsıyor. 3’üncü ve son faz ise, artık icraatta bir noktaya gelindiğinde bunun topyekûn bir hareket haline gelmesi ve hedeflerle yönetim dediğimiz modülün devreye alınmasından oluşuyor” dedi.



“Projenin ilk etabında sağlanan fayda 8.2 Milyon TL”

İş Mükemmelliği UR-GE Grup 2 Projesi’nin şirketlere sağladığı ekonomik faydayı belirten Tezcan, “Geçtiğimiz yıl tamamlanan Grup 1 projemizdeki 13 firma, yaklaşık 1.5 yıl süren çalışmalarda 8 milyon TL’lik kazanç elde etmişti. 2017 Nisan ayında başlayan Grup 2 Projemizde ise, 11 TAYSAD üyesi firma, projenin ilk fazında yaptıkları iyileştirme çalışmalarıyla 8.2 milyon TL’lik kazanç elde etti. Mevcut projemizde bu rakamlara 7 ayda ulaştık. Firmalarımız, projenin devam eden aşamalarında çalışmalarına hız vererek sağladıkları faydayı da artıracaktır” dedi.





