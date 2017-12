SAF-HOLLAND, mobil uygulaması ile her an yanınızda

Anasayfa » Üstyapi

25 Aralık 2017, 19:08

SAF-HOLLAND’ın android ve IOS akıllı telefonlar için sunduğu SH CONNECT 7/24 Servis uygulaması, hızlı ve kolay şekilde en yakın SAF-HOLLAND yedek parça yetkili bayi ve servisinin bulunmasını sağlıyor.

Tüm dünyada yaygın ve gelişen bir servis ağına sahip olan SAF-HOLLAND CONNECT, android ve IOS akıllı telefonlar için bir uygulama sunuyor. SAF HOLLAND CONNECT uygulaması, dünyanın her yerinde filoların bulundukları bölge veya güzergahlarında SAF-HOLLAND’ın yetkili bayi ve servis ağına en kolay ve en hızlı şekilde erişimini sağlıyor. Uygulamanın Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde kullanımı bulunuyor. Aynı zamanda aracın bulunduğu lokasyonda 80 km çapında en yakın Yedek Parça Bayisine de yönlendirme yapılıyor. Ayrıca uygulama QR-Code Tarayıcı özelliği sayesinde yolda olduğunuz her an SAF-HOLLAND ürünlerinizdeki mevcut yedek parçaları tanımlayabilmenize olanak sağlıyor. Böylece bayilerden gerekli orijinal yedek parçanın kolayca ve doğru bir şekilde tedarik edilmesi mümkün oluyor.SAF-HOLLAND CONNECT 7/24 Servis mobil uygulamasının kullanımının çok pratik olduğunu belirten; “Uygulama, yetkili bayi ve servisleri gösteren haritaya ek olarak ulaşım bilgisi, açılış saatleri ve iletişim bilgilerini de görüntülüyor. Ayrıca sürücüler, QR-Code Tarayıcı özelliği sayesinde yedek parça görsellerine ve kodlarına da kolayca ulaşılabiliyor” diye açıkladı.Batuhan Can, uygulamanın avantajlarına değinerek; “Uygulama, gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında en yakın yetkili bayi veya servis hakkında bilgiyi kolayca bulabilerek, en hızlı şekilde ulaşabilecekleri için sürücülere zaman kazandırıyor. Kullanıcı dostu olan bu uygulama, bilgiye hızlı erişim sağlıyor. Gelişen dijital teknoloji ile bizi müşterilerimize daha da yakınlaştırıyor” diyor.Uygulama şu anda, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 9.000 servis bilgilerini kapsıyor. iPhone'lar için sunulan SAF HOLLAND CONNECT uygulaması, App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Android telefonlar için bir versiyonu da bulunuyor.