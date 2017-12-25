Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Mercedes G 300 serisi gücünü General Tire’dan alacak

25 Aralık 2017, 18:44

Alman otomobil üreticisi Mercedes, G 300 serisinde General Tire’ın Grabber AT² lastiklerinin kalitesiyle buluşuyor.

Arazide yüksek kavrama gücüne ve kara yolunda güvenli yol tutuşuna sahip olan Grabber AT² lastikleri, Mercedes, G Serisi’yle birleşerek gücünü zirveye taşıyor.



Continental bünyesinde yer alan, Amerikan kökenli General Tire markası, Mercedes-Benz G sınıfına orijinal ekipmanda lastik tedariğine başlıyor. Güçlü otomobil markası Mercedes-Benz’in G sınıfı otomobilleri artık fabrikadan General Tire’ın LT 265/75 R 16 ebatında bütün arazilere uygun Grabber AT² lastiğiyle çıkıyor. Grabber AT² Mercedes bayilerinden de sipariş edilebiliyor.



“Çok özel bir kalite damgası”

Önemli gelişmeyi değerlendiren General Tire EMEA Bölgesi İş Geliştirme Müdürü Matthias Bartz;



“Mercedes-Benz orijinal ekipman ve yenileme pazarlarındaki çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Mercedes’in bu onayı, bizim için çok özel bir kalite damgası anlamına geliyor. Avrupa’nın lider arazi aracı üreticilerinden Mercedes-Benz, General Tire‘in 4x4 lastikleri üretiminde yüz yılı aşkın tecrübesini tercih etti. Bu bizim için gurur verici bir şey“ dedi.



Gücü tasarımında gizli

Dayanıklı kauçuk hamur bileşimiyle geliştirilen Grabber AT², yollarda olduğu kadar arazide de güçlü yönlerini sergiliyor. Güçlü sırt bloklarının yükseldiği beş adet çevresel kanalıyla maksimum kavrama gücü sağlarken gürültü oluşumunu da azaltan Grabber AT², aynı zamanda engebeli arazide yüksek çekiş gücü sağlayacak şekilde tasarlandı. Grabber AT², güçlendirilmiş sırt bloklarıyla yol tutuşunu dengeli hale getirirken direksiyon manevralarında da yüksek kilometre performansı garanti ediyor. 13,5 mm gibi yüksek diş derinliğine rağmen lastiğin hamur bileşimi, keskin kenarlı yüzeylerde hasarlanmaya karşı güçlü direnç gösteriyor. Grabber AT²‘nin üç katmanlı yapısı ve dayanıklı yanağı, taşlı arazide dahi lastiklerin güvenli ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor.



