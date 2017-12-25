Slovenya otobanlarında “gişesiz” ödeme başlıyor

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25 Aralık 2017, 18:40

DKV müşterileri, Slovenya otoyollarında 1 Nisan 2018’de hizmete girecek yeni gişesiz ödeme sistemi DarsGo’ya DKV üzerinden kolayca kayıt yaptırabilecekler.

Avrupa, Rusya ve Gürcistan otoyollarında, markadan bağımsız 65.500 kabul noktası ile otoyol ve akaryakıt kartları pazar lideri DKV Euro Service, 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle Slovenya’da hizmete girecek yeni gişesiz ödeme sistemi DarsGo’ya kolay ve hızlı kayıt imkanı sunuyor. DKV müşterileri, web sitesi üzerinden kayıt işlemlerini önceden yaptırarak “Önce Kullan-Sonra Öde” şeklinde çalışan araca monteli cihazlarını, yerel DARS servis istasyonlarından teslim alabilecekler. Slovenya’da halen araca monteli üniteler ve elektronik çipli kartlar ile yapılan otoban ödemeleri, 1 Nisan 2018’den itibaren geçiş gişeleri yerine, “gişesiz otoban ödeme sistemi DarsGo üzerinden yapılacak.Slovenya’daki yeni sisteme kayıt ve cihaz alım işlemlerini, son dakikaya bırakmadan yapmalarını öneren DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Tarih yaklaştıkça artan yoğunluk nedeniyle uzun bekleme süreleri ile karşılaşabilirler. Bunu önlemek üzere, DKV web sitesi üzerinden şimdiden işlemlerini başlatsınlar. Hızlı ve kolay bir biçimde kaydolup araca monteli ödeme ünitelerini teslim alsınlar. Çünkü hepimizin bildiği gibi, lojistik sektöründe aracın hareket halinde geçirdiği süre, karlılık açısından önemli bir parametre. Hızlı aksiyon almak bu nedenle çok önemli” dedi.1 Nisan 2018’dan itibaren Slovenya geçişlerinde, toplam 3,5 ton ağırlığın üzerindeki her aracın, araca monteli otoban geçiş kutusunu (OBU) alması zorunlu olacak. Bunun için araçların yeni otoban geçiş sistemine yeniden kaydolmaları ve cihazlarını teslim almaları gerekiyor. Yeni sistemde, araca monteli cihazların kullanım hakkı araç sahiplerinde kalırken, cihazın mülkiyeti otoban geçişlerinden sorumlu işletmeci firma DARS'a ait olacak. DARS, cihazlara herhangi bir kiralama veya servis ücreti talep etmiyor.Slovenya otoyollarında mevcut sistemde, 3.5 tonun üzerindeki tüm araçlarda “Peşin Ödemeli” veya “Önce kullan-Sonra öde” olmak üzere, hem araca monteli üniteler, hem de elektronik çipli kartlar birlikte kullanılabiliyor. Yeni sistem ile, 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle, DARS kartları ve ABC otoban geçiş kutuları geçerliliğini yitirecek.