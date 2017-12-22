Kordsa, 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi'nde tekstil kategorisinde birincilik ödülünü aldı

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22 Aralık 2017, 14:12

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi kapsamında gerçekleşen ödül töreninde tekstil kategorisinde birincilik ödülüne lâyık görüldü.

Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu Kordsa, “Ar-Ge ve İnovasyonla Kalkınma” temasıyla 20-21 Aralık 2017 tarihlerinde ATO Congresium'da düzenlenen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’ne katıldı.Kordsa, zirve kapsamında gerçekleşen ödül töreninde Ar-Ge Merkezleri 5. Performans Endeksi Sonuçlarına göre, tekstil kategorisinde birincilik ödülüne lâyık görüldü. Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, ödülü Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün elinden aldı.Ali Çalışkan, ödülle ilgili olarak; “Ar-Ge ve inovasyon bizim işe bakışımızın temelini oluşturuyor. Açık inovasyon yaklaşımımızla gerçekleştirdiğimiz global çapta iş birlikleri ve yürüttüğümüz projeler, ‘İnovasyon Lideri’ unvanımızı pekiştiriyor. Bugün dünyaya teknoloji ihraç eder duruma geldik ve önümüzdeki yıllarda da hem şirketimizin hem de ülkemizin adını global arenada gururla taşımaya devam edeceğiz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından lâyık görüldüğümüz bu ödül için çok teşekkür ederiz. Kordsa ailesi olarak hayatı güçlendirmeye ve ülkemize katkı sağlamaya hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.Ödülün yanı sıra, Çalışkan’a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Ar-Ge Merkezi olarak onaylanan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi için sertifika takdim edildi. Bu merkez, Kordsa’nın ikinci Ar-Ge Merkezi niteliği olarak faaliyet gösteriyor.