Bolulu nakliyeciler Tırsan'la güçleniyor

22 Aralık 2017, 12:42

Her türlü ihtiyaca yönelik özel çözümler geliştiren Tırsan’ın esnek taşıma imkanı sunan modeli Tırsan Perdeli Mega, Bolulu firmaların da tercihi oldu. Mavi Martı Trans ve Bolu Güneş filolarına kattıkları 15’er adet Tırsan Perdeli Mega ile müşterilerine hızlı ve etkin hizmet sunacaklar.

Lojistik sektörünün öncü firmalarından Mavi Martı Trans ve Bolu Güneş araç filosunu Tırsan ile büyütmeye devam ediyor. Her iki firma da filolarına 15’er adet Tırsan Perdeli Mega treyler kattı. Araçlar 29 Kasım’da Tırsan Adapazarı fabrikasında düzenlenen törenle, Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından Mavi Martı Trans Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefa Çapar ve Bolu Güneş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Çapar’a teslim edildi.Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu teslimat töreninde yaptığı konuşmada bugüne kadar devam eden işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Tırsan’ın sektörle bütünleşmiş bir marka olduğuna vurgu yaptı. ‘Bolu ve Düzce benim için çok önemlidir’ diyerek başlayan Nuhoğlu “Tırsan olarak müşterilerimizin her türlü ihtiyacını tek elden çözen ve sorunsuz hizmet sunmalarının önünü açan bir markayız. Bugüne kadar ürettiğimiz ürünler ve hizmetlerle müşterilerimizin hep daha fazla kazanmasını sağladık. Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam olarak karşılayan çözümler geliştirdik ve hep en iyisini onlara sunduk” diye konuştu.Mavi Trans Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefa Çapar da yaptığı konuşmada, Tırsan ile araç filolarını büyüttüklerini ve bugüne kadar bu işbirliğinin karşılıklı memnuniyet içerisinde sürdürüldüğünü söyledi. Çapar, temellerinin 1973 yılında atıldığını ve yollarına 1997 yılından bu yana Mavi Martı Trans olarak devam ettiklerini belirterek, bin metrekaresi kapalı toplam 22 bin metrekarelik bir alanda müşterilerine; komple ve parsiyel taşımacılık, transit taşımacılık, ekspres taşımacılık, uluslararası ve yurtiçi taşımacılık hizmetleri sunduklarını belirtti. Çapar, hizmet verdikleri müşterilerin çok farklı ihtiyaçlarının olduğunun altını çizerek, filolarına kattıkları Tırsan Perdeli Mega’yı farklı ihtiyaçları tek elden çözebilecek esnekliği kendilerine sağlayabilecek bir araç olduğu için tercih ettiklerini açıkladı.Bolu Güneş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Çapar da 1997 yılında kurulduklarını belirterek “Geçmişten gelen tecrübemizi işimize aktarıyoruz. Edindiğimiz bu tecrübelerden biri de Tırsan ile çalışmak. Tırsan ile çalıştığınızda gözünüz arkada kalmıyor. Herkesin de söyleyeceği gibi Tırsan, sektörün en kaliteli ve sorunsuz ürünlerini üretiyor. En son aldığımız Tırsan Perdeli Mega treylerler operasyonel verimliliğimizi artıracak ve müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacağız” diye konuştu.Mavi Martı Trans ve Bolu Güneş’e teslim edilen Tırsan Perdeli Mega treylerler, yük emniyetinde kendinden oldukça emin. Yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük güvenlik sertifikasına sahiptir ve %100 tam uyumludur.Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 3 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Perdeli Mega, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunuyor. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlıyor. Öte yandan şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl paslanmazlık garantisi altındadır.