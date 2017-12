Yeni Isuzu D-Max, güçlü 1.9 litre dizel motoruyla Türkiye yollarında

Anasayfa » Hafif Ticari

22 Aralık 2017, 12:24

Yeni Isuzu D-Max, yeni 1.9 lt’lik dizel motor, 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman tercihleriyle selefiyle aynı gücü üretirken, daha düşük yakıt tüketimi, sessiz bir kabin ve konforlu bir sürüş sunuyor.

Yenilenen Isuzu D-Max, tek ve çift kabin seçenekleri ve üç farklı donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Tüm özellikleriyle önceki nesilden daha da gelişmiş olan Yeni D-Max, Türkiye’de 4x2 ve 4x4 baz, donanımlı ve en üst donanım seviyesi olan V-Cross versiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. 2017 yılında ilk etapta full donanım seviyesi V-Cross modeli satışa sunulurken baz ve donanımlı versiyonlar ise 2018 yılı itibarıyla Türkiye’de Anadolu Isuzu Fabrikası’nda üretilecek.Yeni araçtaki en büyük yenilikler, baz modelden itibaren tüm versiyonlarda standart olarak sunulmaya başlanan Led gündüz farları, yokuş kalkış ve iniş desteği, elektrikli-ısıtmalı yan aynalar, uzaktan kumandalı kilit ve kadranlarda vites değişim göstergesi olarak dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda sunulan yepyeni bir 1.9 litrelik turbo dizel motor ise selefinde kullanılan 2.5 lt’lik çift turbolu motorla aynı güç oranını sunarak 164 PS ve 360 Nm tork üretiyor. D-Max’ın çalışkan karakterinin üzerinde inşa edilen motor, 3,5 ton çekme ve 1 ton yük taşıma kapasitesiyle kullanıcısının her ihtiyacını karşılayabiliyor.V şeklinde tasarlanan yeni ön burun tasarımıyla ve yüksek oturuş pozisyonuyla sınıfının en iyi sürücü görüş açısını sunan Yeni D-Max, arka koltuktaki yolcular için de hem diz hem de baş mesafesinde sınıfının en geniş alanlarından birini sunuyor. Aracın yeni dinamik tasarımıyla birlikte önceki modele oranla 0,4 cd oranında daha düşük sürtünme katsayısı sunması ise yakıt ekonomisi, performans ve iyileştirilmiş kabin gürültü seviyesi anlamına geliyor.Yeni darbe enerjisini emici tasarıma sahip kaput dizaynı, yeni ön tampon, yeni ön panjur, Led gündüz farları, ön tampona monte edilen nikelaj çerçeveli yeni sis farları, alaşım jantlar, 13 farklı dış renk seçeneği, Led stop lambaları ve bagaj kapağı D-Max’in dış tasarımındaki yenilikler olarak dikkat çekiyor.Yeniden tasarlanan gösterge panelinde merkezi bir gösterge ve daha net fontlar yer alıyor. Manuel şanzımanlı modellerde sürücülerin optimum yakıt ekonomisi sağlamasına yardımcı olacak bir vites değiştirme göstergesi sunuluyor.Isuzu’nun Tayland’daki Samrong fabrikasında üretilen Yeni Isuzu D-Max, 2018 itibarıyla (Baz ve donanımlı) Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında da üretilmeye başlanacak. IMM üretim kalite sertifikasına sahip olan ve Isuzu’nun Avrupa’daki en büyük üretim tesisi olan Anadolu Isuzu Fabrikası, 4x2 ve 4x4’ün baz ve donanımlı versiyonlarının üretimini yapacak. Bir önceki D-Max’i Türkiye’de 2014 yılında üretmeye başlayan Anadolu Isuzu, Yeni D-Max modeliyle de Türkiye’nin halen tek pick-up üreten otomotiv markası olacak.Yeni Isuzu D-Max’in basın lansmanında aracın iletişim planını anlatan Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik “Isuzu’nun kamyon DNA’sına sahip yeni pick-up’ı D-Max’i, Özgüveni DNA’sında mottosuyla satışa sunuyoruz. 2018 yılı boyunca aracın tüm iletişim çalışmaları için Ozan Güven ile çalışacağız. Yeni D-Max, hem şehirde hem de tüm arazi şartlarında dayanıklılığıyla ön plana çıkan bir araç. Ozan Güven’in D-Max’in profiliyle örtüştüğünü ve aracımızın tanıtımında bizlere büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi.Yenilenen Isuzu D-Max’in Türkiye’de düzenlenen basın lansmanında aracın tüm özelliklerini aktaran Anadolu Isuzu Kamyon ve Pick-up İş Birimi Direktörü Yusuf Teoman “Yedinci nesil D-Max, vergi avantajı sağlayan yeni 1.9 lt’lik motoru, 4x4 çekiş özelliği, 6 ileri yeni otomatik vitesi ve premium donanımlara sahip V-Cross donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. 2018 yılı içinde bu aracımızın satışlarında büyüme ön görüyoruz.” şeklinde konuştu.Küçültülerek yenilenen 1.9 litrelik motor, 164 PS güç ve 360 Nm tork üretiyor. Özel olarak yeni D-Max için geliştirilen yeni 6 vites, manuel veya otomatik olarak tercih edilebiliyor.Yapılan geliştirmelerle 1.9 lt’lik motora sahip Yeni D-Max’in yakıt tüketimi selefine oranla %7 ila %18 oranında azaltılıyor. Yeni D-Max V-Cross, 1.9 lt’lik yeni motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanla 7,8 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi sergiliyor. 2018 yılında üretimine Türkiye’de başlanacak olan 4x2 baz modeli ise manuel şanzımanla ortalama tüketimde 6,3 lt/100 km gibi çok düşük bir veri sunuyor.Türkiye’deki pick-up araçlar içinde en düşük motor hacmini sunan Yeni Isuzu D-Max, bu özelliğiyle 5 yıllık kullanım sürecinde 8000 TL’dan başlayan MTV avantajı sağlıyor. Ayrıca 5 yıl, 100,000 km garantisi sunulan D-Max’te bakım periyotları 20 bin km’de bir gerçekleşiyor.Türkiye’de satışa sunulan ilk model olan V-Cross’da anahtarsız giriş ve çalıştırma, 6 hava yastığı, yeni gösterge paneli, elektrikli sürücü koltuğu, ön koltuk ısıtma sistemi, ön orta kolçak ve kapılardaki yeni yumuşak dokulu pedler, hem ön hem de arka koltuktaki yolcular için sunulan USB şarj portları, cruise control sistemi, D-VISION Multimedya sistemi, 8 hoparlör, 5 farklı şekilde katlanabilen 24 derecelik sırt konfor açısına sahip arka koltuklar, 18” alaşım jantlar, yan basamaklar, nikelaj rollbar, kasa havuzu ve tavan rayları standart olarak sunuluyor.Yeni D-Max’te sunulan Android işletim sistemine sahip “D-VISION” Multimedya Sistemi, tüm akıllı telefonlarla (Android ve IOS) Bluetooth bağlantısı kurulabiliyor. Navigasyon ve geri görüş kamerası gibi özellikleri de bünyesinde barındıran multimedya sistemi , 2’si tavanda yer alan toplam 8 hoparlörle pick-up araçlar içindeki en iyi müzik deneyimlerinden birini sunuyor.Yenilenen Isuzu D-Max, pek çok aktif ve pasif güvenlik özellikle birlikte sunuluyor. ABS, EBD, TCS, ESC ve BAS V-Cross modelinde standart olarak sunuluyor. ESC sistemi bir veya daha fazla tekerleğe fren uyguluyor ve sürücünün şeridinde kalmasına yardımcı olmak için motorun gücünü düşürüyor. ESC sistemi aynı zamanda yokuşta kalkış desteği (HAS) ve Yokuş İniş Kontrol sistemini (HDC) de destekliyor.Aracın dik arazi engebelerinden inmesine olanak tanıyan Yokuş İniş Kontrolü (HDC), direksiyonun sol alt kısmındaki bir butonla devreye sokuluyor. D-Max, rakiplerinin aksine HDC sistemini 4WD’de olduğu gibi 2WD modunda da kullanmaya imkan tanıyorDayanıklılığı ve gücüyle bilinen D-Max’in yenilenen modeli de tüm arazi şartlarında gidebilmesine olanak tanıyan Shift On The Fly 4x4 çekiş kontrol ünitesine sahip. Sürücü bu sistemle birlikte vitesin arkasında yer alan döndürülebilir diferansiyel ayarı sistemini çevirerek farklı çekiş kontrol sistemlerini devreye alabiliyor. Normal yol şartlarında 2WD-H kullanılırken, yağışlı, mıcırlı veya karlı zeminlerde 4WD-H sistemi devreye alınabiliyor. Kayalık, bozuk yollar, su geçişleri gibi zeminlerde ise 4WD-L ile düşük hızda engeller aşılabiliyor. Yeni D-Max, 70 cm’e kadarki su geçişlerinde de rahatlıkla ilerleyebiliyor. Bu güvenilirliği elbette büyük bir sağlamlıkla üretilen D-Max şasisi sağlıyor.