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MICHELIN X Works lastikleri farkını 3. Havalimanında gösterdi

22 Aralık 2017, 12:02

2014 yılından bu yana Üçüncü Havalimanı şantiyesinde kullanılan araçlara lastik desteği sunan Michelin, 600’den fazla ağır vasıta aracı Michelin X Works ile donattı.



Yenilikçi teknolojileriyle lastik sektörüne yön veren, dünyanın en büyük üreticilerinden Michelin, verimliliği artıran, uzun ömürlü ve dayanıklılığı ile ön plana çıkan X Works lastikleri sayesinde İstanbul’da inşasına başlanan 3. Havalimanı şantiyesinde 2014 yılından bu yana destek sunuyor.



12 binden fazla MICHELIN X Works kullanıldı

İstanbul’un 3. Havalimanı olma özelliğini taşıyan bu mega projenin başından bu yana 600’den fazla araca hem orijinal ekipman hem de sonrasında destek sunan Michelin, 12 binden fazla X Works lastiğiyle projede yer aldı.



MICHELIN X Works deneyimi sosyal medyada 1,5 milyon kez görüntülendi

Michelin X Works lastikleri sayesinde havalimanı inşasında daha yüksek verimlilik sağlayan yetkililerin şantiyede Michelin sayesinde yaşadıkları deneyimi anlattıkları video ise kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görmeyi başardı ve 1,5 milyonun üzerinde görüntülenme elde etti. Michelin lastikleri ve Michelin tarafından sunulan lastik çözümleri ile daha az lastik değişimi yapan araçlar, uzun ömürlü ve verimli performanslarıyla fark yarattı.



X Works ile maksimum dayanıklılık

X Works lastikleri, yol içi ve dışı yük taşımacılığında sağlamlık ve dayanıklılık sunuyor. Bozuk yol koşulları için üretilen uzun ömürlü X Works lastikler, kaplanabilirlik ve fazla yük taşıma kapasitesi özellikleriyle genişletilmiş güvenlik, daha fazla maliyet etkinliği ve artan çevre koruması sağlıyor.



