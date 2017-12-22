TürkTraktör, yeni nesil motorlarını tanıttı

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22 Aralık 2017, 11:33

‘6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’ne katılan TürkTraktör Türkiye’de ilk yerli üretim olan Faz IIIB ve Faz IV emisyon standartlarına sahip motorlarını tanıttı.





Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye’de Ar-Ge ve Tasarım projelerinin tanıtılarak, çıktıların paylaşıldığı Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi bu yıl 6. kez yapıldı.1994 yılından beri motor üreten ve Kasım 2017 itibariyle 490 bine yakın motoru banttan indiren TürkTraktör, iki gün süren etkinlikte Türkiye’de sektöründe ilk defa ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Faz IIIB ve Faz IV emisyon standartlarına sahip motorları tanıttı. Etkinlik sırasında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü de TürkTraktör standını ziyaret ederek Türk mühendislerce geliştirilen motorlarla ilgili bilgi aldı.Yeni nesil elektronik kontrollü motorlar, aynı yakıt tüketimi ile çok daha yüksek tork ve güç kapasitesi sunuyor. Üretilen bu motorlar da 2018 yılında yurtdışı piyasalarına gönderilecek. Faz IIB ve Faz IV emisyon standartlarına sahip motorlara geçiş yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile Türkiye piyasasında da kullanılabilecek olan bu yeni nesil motorlar için çalışmalar 5 yılda tamamlandı.Dünyanın tercih ettiği markalar New Holland ve Case IH traktörlere TürkTraktör Ar-Ge Merkezinde geliştirilen ve üretilen NH T4S ve Case IH Farmall A modellerine Faz IIIB emisyon seviyesine sahip motorlar konuldu. İhracatına 2018 yılında başlanacak olan bu traktörler Almanya’da düzenlenen Agritechnica 2017 Fuarı’nda, Kasım ayında sergilenerek büyük ilgi çekmişti. Yeni nesil elektronik kontrollü motorlu bu traktörler öncelikle Avrupa ve Kuzey Amerika’ya ihraç edilecek.