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Tırsan 2018 için büyük ses getirecek bir hazırlık içerisinde
22 Aralık 2017, 11:21
Kässbohrer’in 125’inci yılı, Talson’un 35 yılı ve Tırsan kuruluşunun 41’inci yılı olması nedeniyle 2018’i özel yıl ilan eden Tırsan, yıllarca unutulmayacak sürprizlerle müşterilerinin karşısında olacak.
Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip markası Tırsan, her sektörden binlerce müşteriye sahip. Bugüne kadar Tırsan, Kässbohrer ve Talson markasıyla müşterilerine kazandıran ve gönüllerde taht kuran treyler sektörünün öncüsü, 2018’de bu başarısını müşterileriyle kutlayacak. 2018’de birbirinden cazip fırsatlar, avantajalar, indirimler, servis kampanyaları ve yeniliklerle müşterilerini karşısında olacak Tırsan’da her müşteriye özel bir sürpriz mutlaka olacak. Yeni ürünler, yatırımlar, kampanyalar, indirimlerle dopdolu bir yıl Tırsan müşterilerini bekliyor.
2018 süprizlerine Kasım ayında servis kampanyasıyla start veren Tırsan, tüm 2018 boyunca Kässbohrer 125, Talson 35 ve 41 kere Tırsan ile tüm paydaşlarına kazandıran sürprizlerle öne çıkacak.
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