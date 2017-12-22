TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Üstyapi

Tırsan 2018 için büyük ses getirecek bir hazırlık içerisinde

Tırsan 2018 için büyük ses getirecek bir hazırlık içerisinde

Tarih 22 Aralık 2017, 11:21

Kässbohrer’in 125’inci yılı, Talson’un 35 yılı ve Tırsan kuruluşunun 41’inci yılı olması nedeniyle 2018’i özel yıl ilan eden Tırsan, yıllarca unutulmayacak sürprizlerle müşterilerinin karşısında olacak.

Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip markası Tırsan, her sektörden binlerce müşteriye sahip. Bugüne kadar Tırsan, Kässbohrer ve Talson markasıyla müşterilerine kazandıran ve gönüllerde taht kuran treyler sektörünün öncüsü, 2018’de bu başarısını müşterileriyle kutlayacak. 2018’de birbirinden cazip fırsatlar, avantajalar, indirimler, servis kampanyaları ve yeniliklerle müşterilerini karşısında olacak Tırsan’da her müşteriye özel bir sürpriz mutlaka olacak. Yeni ürünler, yatırımlar, kampanyalar, indirimlerle dopdolu bir yıl Tırsan müşterilerini bekliyor.

2018 süprizlerine Kasım ayında servis kampanyasıyla start veren Tırsan, tüm 2018 boyunca Kässbohrer 125, Talson 35 ve 41 kere Tırsan ile tüm paydaşlarına kazandıran sürprizlerle öne çıkacak.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Üstyapi

TIRSAN Ar-Ge ödülü aldı

 TIRSAN Ar-Ge ödülü aldı Tırsan, en iyi Ar-Ge merkezlerinin değerlendirildiği 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde birinci...

Tırsan nakliyecileri buluşturdu

 Tırsan nakliyecileri buluşturdu Treyler sektörünün lideri Tırsan, Avrupa’nın en modern ve en yenilikçi üretim merkezi olan Adapazarı tesislerinde B...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ortalamaları yükseltmek

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x