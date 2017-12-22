Aras Kargo hissedarı Austrian Post, 2017’nin ilk 9 ayinda da kârını ve gelirini artirdi

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22 Aralık 2017, 11:14

Aras Kargo’nun yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post, yılın ilk yarısında kaydettiği başarıyı, yılın ikinci yarısında da sürdürüyor.

2017’nin ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan şirket, 2016’nın aynı dönemine kıyasla gelirde yüzde 2.1, kârda yüzde 3.3 artış kaydetti.Temmuz 2013‘te 125 milyon lira ödeyerek Aras Kargo’ya yüzde 25 ortak olan Avrupa’nın lider lojistik şirketlerinden Austrian Post, 2017’nin ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri, 2017‘nin ilk 9 ayında yüzde 2.1 oranında artarak 1.4 milyar Euro olarak gerçekleşti. Faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) ise yüzde 3.3’lük artışla 139.9 milyon Euro’ya ulaştı. Şirketin bu dönemde hisse senedi başına kârı 1,57 Euro oldu. İnternetten alışveriş trendindeki yükselişin sürmesinin olumlu etkisiyle, şirketin paket ve lojistik departmanının geliri de yılın ilk 9 ayında yüzde 17.8 artışla 350 milyon Euro’ya yükseldi.Şirketin 2017 ilk 9 aylık finansal sonuçlarından memnuniyet duyduklarını belirten CEO Georg Pölzl, paket segmentindeki artışın sürdüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi:“2017’nin ilk 9 ayında kaydettiğimiz ve temel olarak paket segmentindeki dinamik artıştan ileri gelen bu gelişimden çok memnunuz. Yüksek teslimat kalitemiz ve müşterilerimize sunduğumuz geniş kişiye özel çözümler sayesinde, oldukça yüksek bir rekabetin mevcut olduğu bu sektörde güçlü konumumuzu bir kez daha ortaya koyduğumuz için mutluyum. Stratejimizin bir parçası olarak, posta ve paket teslim operasyonlarımız arasındaki sinerjiden daha da yoğun bir şekilde faydalanıyoruz. Sağlam kârlılığımız, bu yaklaşımımızın doğruluğunun kanıtıdır.”Teslimat hızı ve kalitesindeki talep artışını yeni çözümlerle yanıtlıyoruzAustrian Post‘un belge, paket ve direk posta kalemlerinin teslimatında tartışmasız liderliğini sürdürdüğünü belirten Pölzl, şöyle devam etti:“Rekabet üstünlüğümüzü sürdürmek ve geliştirmek için, kalite yüksekliği standardımızı daha da yükselteceğiz. Austrian Post, büyüyen paket pazarından kâr elde ediyor. Müşterilerin ise teslimatta hız ve kaliteye yönelik talepleri artıyor. Buna uygun şekilde, biz de hizmetlerimizi, self-servis ve online çözümler temelinde ciddi oranda genişletiyoruz ve paket gönderimlerini ve teslimatlarını daha kolay ve rahat hale getiriyoruz. Ayrıca gelecekteki paket hacmi artışını karşılamak için kapasite artışına giderek, sadece Avusturya genelinde saatte 100 bin paketten fazlasını karşılar hale geleceğiz.“2017’nin ilk 9 ayındaki bu sağlam gelişimle birlikte, Austrian Post‘un temettüde güveni sürdüren bir hisse olarak sermaye piyasasındaki avantajlı konumunu koruyacağını ifade eden Pölzl, sözlerini şöyle tamamladı: “Yılın sonunda, toplam gelirlerinde geçen yıla kıyasla belli bir miktarda artış bekliyoruz. 2018 için de amacımız yine istikrarlı kâr artışı.Austrian Post’tan yapılan açıklamada, Avusturya genelinde paket segmentinde hizmetlerde ve lojistik yapılanmanın da genişlediği belirtildi. Mevcut müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet yelpazesinin de çeşitlendirildiği ve geliştirildiği ifade edildi.