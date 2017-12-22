Fiat Doblo’ya İngiltere’den üçüncü kez ödül

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22 Aralık 2017, 10:59

Fiat Professional Ailesi’nin, Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen modeli Fiat Doblo Cargo, İngiltere'de gerçekleştirilen "What Van?" ödülleri kapsamında, üst üste üçüncü defa, “Yılın Hafif Ticari Vanı” ünvanını kazanarak iddiasını ortaya koydu.

Bursa’daki Tofaş fabrikasında üretilen, Fiat Professional Ailesi üyelerinden Doblo’nun Cargo versiyonu, global anlamda önemli başarılar kazanmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden biri olan “What Van?” tarafından düzenlenen organizasyonda üst üste üçüncü kez “Yılın Hafif Ticari Vanı Ödülü”nü kazanan Fiat Doblo Cargo’nun yanı sıra, Fiat Fiorino Cargo da “Küçük Ticari Van” kategorisinde, "yüksek derecede önerilir" övgüsünü aldı. Jüri tarafından sınıflarının en iyisi seçilerek tüm rakiplerini geride bırakan Fiat Doblo Cargo, yükleme kapasitesi, modüler yapısı, konfor seviyesi ve ekonomik kullanım maliyetleriyle birçok konuda etkileyici sonuçlara imza atarak birincilik koltuğuna oturdu. “What Van?” Editörü James Dallas konuyla ilgili, “Doblo Cargo'nun Yılın Hafif Ticari Van Ödülü’nü üç sene üst üste almış olması; aracın kalitesinin sürekliliği için oldukça ikna edici; ayrıca Doblo Cargo, kendi sınıfında en iyi yol tutuş, konfor ve kalite seviyesini bünyesinde barındırıyor” açıklamasında bulundu.Türkiye'de de hafif ticari araç sınıfının referans modeli olma başarısını gösteren Fiat Doblo Cargo, standart, uzun şasili maxi ve uzun şasili yüksek tavan maxi XL olmak üzere 3 faklı gövde seçeneği sunuyor.1.8 metre ile 3.4 metre arasında değişen iç mekân uzunluğu, yüksek tavan versiyonunda 5400 litreye varan yük bölümü hacmi ve 1 ton istiap haddi ile sınıfının en iyisi olan Doblo Cargo, son nesli ile birlikte daha etkileyici tasarımı ve sürüş konforunun yanı sıra daha teknolojik, daha pratik, daha verimli olmayı başarıyor.Tofaş mühendis ve işçilerinin imzasıyla hayata geçirilen Minicargo projesinin Fiat markalı yüzünü temsil eden Fiorino’nun Cargo modeli ise 2800 litreye varan yük hacmi ile hem kullanıcılarının işlerini kolaylaştırıyor hem de ticari aracın sağlamlık ve kapasitesini bir otomobilin rahatlığı ile birleştiriyor.