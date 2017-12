TIRSAN Ar-Ge ödülü aldı

Anasayfa » Üstyapi

21 Aralık 2017, 17:25

Tırsan, en iyi Ar-Ge merkezlerinin değerlendirildiği 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde birincilik ödülünü aldı.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katıldığı, 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi, 20-21 Aralık tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Ar-Ge Merkezleri 2016 Performans Endeksi Sonuçları açıklanırken, Ar-Ge yatırım yoğunluğu, etkileşim, iş birliği oranı, proje kapasitesi ve ticarileşme gibi farklı kriterlere göre Tırsan Ar-ge merkezi gösterdiği performansla en yüksek notu aldı ve Otomotiv Yan Sanayi’nin en iyi Ar-Ge merkezi seçildi.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı konuşmada, ülkemizde özel sektöre ait 762 adet Ar-Ge Merkezi ile 138 Tasarım Merkezi olduğunu belirterek, “Sadece 2017 yılı içinde 426 adet Ar-Ge, 130 adet Tasarım Merkezi açtık. 2008 yılında sadece 20 adet Ar-Ge merkezimiz vardı. 2 yıl önce ise, 232 adet Ar-Ge merkezimiz bulunuyordu. Bugün bu sayının 900'e ulaşması, kat ettiğimiz mesafenin büyüklüğünü göstermektedir. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayımız kartopu gibi büyümektedir. İnşallah, kısa zamanda bin rakamına ulaşmış olacağız” diye konuştu.Tırsan Treyler Ar-Ge Direktörü Tugay Yılmaz da ödülü aldıktan sonra yaptığı değerlendirmede, “Bugüne kadar Ar-Ge merkezimizde birçok ürün geliştirdik ve sektörün hizmetine sunduk. Tırsan Ar-Ge merkezinden çıkan her ürün sektörün ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş, yenilikçi ve fayda sağlayan ürünler oldu. Bu ödülle bunun karşılığını almaktan gururluyuz” dedi.Endüstri 4.0 ışığında Otomotiv 4.0, Lojistik 4.0 gibi Mega trendlerin teknolojiyi dönüştürdüğünü, Tırsan’ın da sektöründe öncü bir kuruluş olarak bu gelişime yön verdiğini kaydeden Tugay Yılmaz, şunları söyledi: “2009 yılında Sanayi Bakanlığı onaylı sektörünün ilk Ar-Ge merkezini açtık ve 2.500m2 si prototip ve test alanı olmak üzere 3.500 m2 kapalı alanda yaklaşık 100 araştırmacı ile buradaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”Ödülün arkasındaki Tırsan başarısını anlatırken Yılmaz sözlerine: “Bugüne kadar Tırsan Ar-Ge faaliyetlerine 100 milyon TL yatırım yaptı, 30’dan fazla Tubitak / Teydeb projesi dahil 650’den fazla Ar-Ge projesi tamamladı. 205’ten fazla patent ile %50 ticarileşme sağladı. 41 adet tescilli faydalı model ile ürünlerini iş ortaklarıyla buluşturdu. Tırsan araştırma ekibi 39 makale yayınladı. Halen ulusal, uluaslarası 15in üzerinde üniversite ile işbirliği halindeyiz. 2 Avrupa Birliği projesinde çalışıyoruz” diye devam etti.Yılmaz, Ekim ayında Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından temeli atılan geleceğin Ar-Ge merkeziyle ilgili de şu bilgileri verdi: “2. Ar-Ge merkezimiz 13,760 m2’lik bir toplam alan içerisinde, toplam 2 katta test merkezi, prototip parça ve araç üretim alanlarından oluşacak. Merkezde devreye alma süreci sonunda ulaşacağımız 150 araştırmacı mühendis sayısı ile 300.000 saatlik bir yıllık mühendislik kapasitesi oluşacak. Böylece; her 3 ayda bir yepyeni bir ürün platformu geliştirme, her ay geliştirilen bu platformlara ait 2 yeni ürün oluşturma ve bu yeni ürünlerin her hafta yeni bir versiyonu geliştirme imkanına ulaşmış olacağız.”Tırsan’ın 12 treyler ürün grubunda 100’den fazla farklı tipte treyler üretimi yaptığını ve Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip treyler üreticisi olduğunun altını çizen Tugay Yılmaz, “Tırsan’da Ar-Ge yatırımları önceliklerin en üstündedir. Yeni Ar-Ge merkeziyle Tırsan, Avrupa’nın en iyi treyler üreten şirketi olma unvanının yanına, en iyi bilgi ve teknoloji üreten şirket unvanını da ekleyecektir” dedi.