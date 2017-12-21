Burulaş Allison'lu araçları tercih etti

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21 Aralık 2017, 17:16

Burulaş’ın yakın zamanda alımını yaptığı 42 adet yeni Karsan Atak otobüs ile filosundaki Allison tam otomatik şanzıman donanımlı otobüs sayısı, 130’un üzerine çıktı.



Burulaş Otobüs İşletme Müdürü Erdinç Alkan, “Alımını gerçekleştirdiğimiz yeni otobüslerimizin yanı sıra 2009 yılından bu yana Allison tam otomatik şanzıman donanımlı otobüslerimizi kullanıyoruz. Yeni otobüslerimiz dışında, filomuzda Allison şanzıman donanımlı 89 adet otobüs daha bulunuyor” diye belirterek “Olumlu deneyimlerimiz doğrultusunda alımlarımıza tam otomatik şanzımanlar ile devam ediyoruz” dedi.Kent içi ulaşımda gerçekleştirdiği birbirinden modern çözümler ile 2017 yılında Global Trade Leaders Club Transportation Awards jürisi tarafından ödüle layık görülen Burulaş, modern ulaşım hedeflerinin bir parçası olarak tam otomatik şanzımanlara yatırım yapmaya devam ediyor. Allison tam otomatik şanzımanlar, sarsıntısız bir şekilde motor torkunu arttırıp, tekerleklere daha fazla güç aktararak manuel ve otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlara (AMT'ler) kıyasla daha yüksek verimlilik, yakıt tasarrufu, güvenlik, operasyonel esneklik ve konfor sunuyor.Alkan açıklamasında; “Burulaş olarak sadece otobüslerimiz ile günde ortalama 730.000 yolcunun şehir içi ulaşımını sağlıyoruz. Böylesine yoğun bir ulaşım planlamasında yolcuların ve sürücülerin konforu ön planda oluyor” diye belirtti.Karsan’ın Atak modeli, otobüs işletmeleri tarafından 8 metre segmentinde yolcu sayıları nispeten daha düşük olan, üstün manevra kabiliyeti gerektiren hatlarda operasyon maliyetlerinde tasarruf sağlamak üzere tercih ediliyor. Karsan Atak otobüsler, motorları 172kW (230hp) gücüne kadar olan şehir içi otobüsler için tasarlanan Allison T2100 şanzıman donanımına sahip. Tüm Allison tam otomatik şanzıman modellerinde olduğu gibi T2100 modeli de Allison'ın patentli tork konvertörü sayesinde Kesintisiz Güç Teknolojisi, 5. Nesil gelişmiş elektronik kontroller ve FuelSense Plus yakıt tasarrufu paketi ile sunuluyor.Alkan; “Burulaş olarak öz malımız olan 360’ın üzerinde otobüse sahip bir filo ile şehir içi toplu taşıma hizmeti sunuyoruz. Böylesine büyük bir filoda en önemli operasyonel maliyet, yakıt tüketimi oluyor. Allison tam otomatik şanzımanları, 500.000 km üzerinde kullanma şansımız oldu. Manüel şanzımanlı otobüslerle kıyasladığımızda kullandığımız Allison donanımlı otobüslerde ölçülebilir bir yakıt tasarrufu gözlemledik” dedi.Erdinç Alkan yakıt tasarrufunun yanı sıra tam otomatik şanzımanın diğer şanzıman teknolojilerine göre bakım periyodunun uzun olmasının altını çizerek; “Servise daha az gidilmesi, aracın hizmette kalma süresini maksimize ettiği için bizler adına önem taşıyor” şeklinde açıkladı.