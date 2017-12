Tırsan nakliyecileri buluşturdu

Anasayfa » Üstyapi

20 Aralık 2017, 17:14

Treyler sektörünün lideri Tırsan, Avrupa’nın en modern ve en yenilikçi üretim merkezi olan Adapazarı tesislerinde Bolu ve Düzce’nin önde gelen nakliyecilerini ağırladı.

“Tırsan – Nakliyeci Buluşma Toplantıları” Bolu ve Düzce illerinin nakliyecilerinin katılımı ile devam ediyor. Son olarak 30 Kasım’da Tırsan Adapazarı tesislerinde gerçekleşen toplantıya 17 nakliyeci katıldı. Karşılıklı bilgi alış verişi şeklinde gerçekleşen toplantıda bölge nakliyecilerine üretim süreçleri, yeni teknolojiler, yeni ürünler, test ve Ar-Ge merkezleri hakkında bilgiler verilirken, ziyaretçiler, Tırsan’ın düşük yakıt tüketimi ve yüksek izolasyon performansı sunan ürünü Tırsan Frigo ve farklı yüklerin çeşitli modlarla taşınmasına imkan sunan Tırsan Perdeli Maxima Plus aracını detaylı olarak inceleme fırsatı buldular.Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu fabrika turu öncesi nakliyecilerle özel bir sohbet toplantısı yaptı. Nuhoğlu, bu sohbetlerin kendileri için çok önemli olduğunu ve Tırsan ile ilgili her türlü görüşleri, eleştirileri ve önerileri alarak hep daha iyi ürünleri müşterilerine sunduklarını aktardı. “Bizim sizden istediğimiz temel şey bizi eleştirmenizdir” diyen Çetin Nuhoğlu “Sizinle birlikte sektörün taleplerini belirleyip, sektörün gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunu ortaya koyarak hep daha iyisini yapma gayretindeyiz. Bugüne kadar hep böyle hareket ettiğimiz için sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en kaliteli ve sorunsuz araçlarını üreterek pazara sunuyoruz” diye konuştu.Çetin Nuhoğlu, Tırsan ile nakliyecilerin hep kazandığını ve bunun için markalarından büyük gurur duyduklarını anlatırken, Tırsan Adapazarı fabrikasına özel bir parantez açtı. Ar-Ge’siyle, mühendisiyle çalışanıyla bu ülke için üretmenin ve teknoloji geliştirmenin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Nuhoğlu, “Burada 1.500 çalışanımız evine ekmek götürüyor. Bunlara çalışanlarımızın ailelerini ve yan sanayiyi de katarsak Tırsan, 6 binin üzerindeki insan için bir ekmek teknesidir. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ihracat sıralamasında 111. Sıradaydık. Bu sene 90. Sıraya çıkacağımızı tahmin ediyorum. Bu yıl Avrupa’ya 5500 araç ihraç etmiş olacağız bunun karşılığı olarak Türkiye’ye 160 milyon dolar kazandıracağız. Önümüzdeki yıl ise 7500 araç ihraç edeceğiz.” dedi.Tırsan’ın Türkiye’nin ve Türk nakliyecisinin şirketi olduğunun altını çizen Nuhoğlu, “Bu şirketi 40 yıldır hep birlikte el ele bu seviyeye getirdik. Siz bize güvendiniz bizler de sizlere en iyi şekilde hizmet sunduk. Hem en kaliteli araçları hem de en güvenilir satış sonrası hizmetleri sizlerle sunduk. Sizler yatırım yaptığınız bu ürünlerle ailenize baktınız, şirketinizi büyüttünüz” dedi. Dünya üzerinde büyük bir ticaret savaşı olduğunu ifade eden Nuhoğlu, her ülkenin artık şirketler üzerinden rekabet ettiğini, devletlerin bu yüzden markalarıyla farklı ülkelerde üreterek oradan daha fazla para kazanmayı tercih ettiğini söyledi. Bunun için ülkelerin kendi markalarına faizsiz ve uzun vadeli krediler sağlandığını söyleyen Nuhoğlu, bu şekilde ceplerinden tek kuruş para çıkmayan markaların Türkiye’de üretim adı altında boy gösterdiklerini aktardı.Nuhoğlu, Tırsan’ın Gebzel’de inşa ettiği ikinci Ar-Ge merkezine dikkat çekerek burada treyler testlerinin çekiciyle birlikte gerçekleştireceği bilgisini verdi. Tırsan’ın üretim, yatırım ve fabrika anlayışının bu olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Bu yüzden çok güçlüyüz. Çünkü biz 40 yıldır sizinle kol kola, omuz omuza ilerliyoruz. Sizin için üretiyoruz ve kazandığımız her kuruşu bu ülkeye, bu sektöre yatırıyoruz” dedi.Bolu ve Düzce illerinden gelen nakliyeciler de görüş ve önerilerini Çetin Nuhoğlu’na iletirken, bu toplantıdan ve karşılıklı fikir alış verişinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bolu ve Düzce’de Tırsan’a olan ilgi ve sevgiye vurgu yapan nakliyeciler Tırsan’ın kendi markaları olduğunu söylediler.