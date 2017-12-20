Dünya klasında üretim vizyonu Türktraktör’ü başarıya taşıyor

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20 Aralık 2017, 13:41

TürkTraktör, Sakarya Erenler Fabrikası’nda “Bronz Fabrika” seviyesine ulaştı.

Türk otomotiv sektörünün halen faaliyetteki en köklü üreticisi TürkTraktör, üretimde rekabet gücünü planlı bir şekilde iyileştirmeye ve geliştirmeye devam ediyor.Dünya Klasında Üretim (WCM) için tüm departmanların, standartların yükseltilmesi hedefiyle birbirleriyle koordineli ve büyük bir uyum içinde çalıştığı TürkTraktör Sakarya Erenler Fabrikası, bu çalışmaların sonucunda “Bronz Fabrika” unvanını almaya hak kazandı. Bu seviyeye, açılışından bu yana geçen 3 yıl gibi çok kısa sürede ulaşan Erenler Fabrikası, bu alanda ayrı bir rekora imza attı. TürkTraktör Ankara Fabrikası 2016 yılı Kasım ayında “Bronz Fabrika” seviyesine ulaşmıştı.TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, bugüne kadar kararlılıkla ilerledikleri bu süreçte ulaştıkları Bronz Fabrika seviyesinin kendileri ve sektör için önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:“WCM, dünya klasında üretime farklı zamanların değişen ihtiyaçlarından gelişen metotlara bütünsel bir bakış açısı getirmiştir. Bu bakış açısının kazandırdığı ‘sıfır hata, sıfır kaza, sıfır arıza, sıfır kayıp ve atık’ yaklaşımı hem ürün kalitesini yükseltmemizi hem de maliyet kalite dengesini sağlamamıza yardımcı oluyor. Tarım sektörünün öncü üreticisi olarak bu metodoloji ile sistematik bir hedef doğrultusunda çalışıyoruz.”WCM kapsamında yapılan çalışmalarla verimlilik, kalite, iş güvenliği göstergelerinde çok yüksek artışlar sağlayan TürkTraktör Erenler Fabrikası, sürekli iyileştirme anlayışını önümüzdeki dönemde devreye alınacak projelere de yansıtarak hızla gelişmeye ve şirketin sektördeki lider konumu sürdürmesi için çalışmalarına devam edecek.“Sektörde ilk Ar-Ge merkezine sahip, üretim gerçekleştiren lider firmayız. Ankara ve Erenler üretim tesislerimizde 48 hp’den 140 hp’ye kadar New Holland, Case IH ve Steyr markalı farklı modellerdeki traktör üretimi ile yurtiçi ve yurtdışı satışını gerçekleştiriyoruz. Bu kadar büyük operasyonu rekabetçi ortamda sürdürmek ve liderliğimizi koruyabilmek için bu metodolojiyi fabrikamızda bir yaşam biçimine dönüştürdük. 1000’in üzerinde çalışanıyla Erenler fabrikamız iş güvenliği konularının sistematik uygulanması, kalite ve maliyet iyileştirmeleri, çalışanlarımız tarafından süreçlerin geliştirilmesi için sunulan öneri adetleri ve çalışanlarımızın kendi hayata geçirdiği iyileştirme süreci olan Kaizen faaliyetleri, tesis hedefleri ile performans göstergelerini önemli bir düzeye ulaştırmıştır. Bu zorlu denetim ve puanlama sürecini “Bronz Fabrika” ile tamamlamış olmak, başarılarımızı dünya çapında bir disiplin ve kalite anlayışı ile gerçekleştirdiğimizin bir örneğidir. Bu seviyeye rekor bir sürede gelinmesi ise, çalışanlarımızın sürekli iyileştirme felsefesini içselleştirdiğinin en büyük kanıtı olarak bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır.”