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Mercedes-Benz Türk, Gaziantep’teki “yıldızlarını” ziyaret etti

Mercedes-Benz Türk, Gaziantep’teki “yıldızlarını” ziyaret etti

Tarih 20 Aralık 2017, 12:40

Mercedes-Benz Türk yetkilileri, ziyaretlerine bursiyerlerinin bulunduğu tüm illerde devam etmeyi hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk, 2004 yılından beri sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi “Her Kızımız Bir Yıldız” ile meslek sahibi olmak isteyen kızları eğitim yolunda destekleyerek, kadınların ekonomiye katılımını ve ülke kalkınmasına sunacakları katma değeri artırmayı hedefliyor. ÇYDD işbirliği ile hayata geçirilen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında, şehir şehir gezerek eğitimlerine destek verilen kızlarla buluşan Mercedes-Benz Türk, 26. ziyaretini Gaziantep’te gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Türk yetkililerinin Gaziantep’teki yıldızlarla bir araya geldiği ve kız öğrencilerin kişisel gelişimine destek olacak yaratıcı drama çalışmasının yapıldığı buluşmaya Gaziantep’ten 18 bursiyer katıldı.

Mesleki eğitimin yanı sıra kişisel gelişimleri de destekleniyor
Kızların yıldızlaşmasında maddi destekle birlikte ilginin, ekip ruhunun, cesaretin ve özgüvenin de çok büyük rolü olduğuna inanan Mercedes-Benz Türk yetkilileri, Gaziantep’te olduğu gibi diğer illerde de yıldız kızlarla bir araya gelerek, onları eğitimleri ve meslek sahibi olmaları yönünde yüreklendiriyor. Bu ziyaretlerde, İstanbul’dan gelen bir uzmanın verdiği eğitimlerle yıldız kızların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

Bugüne kadar 26 ili ziyaret eden Mercedes-Benz Türk, her ay farklı bir şehre giderek 56 ilde bulunan tüm yıldız kızlarla buluşmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk, mezun bursiyerlere istihdam da yaratıyor 
Bugün projede 200’ü üniversite olmak üzere, toplam 1.200 öğrenci burs almaya devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara istihdam olanakları da sunuyor. Şu anda Mercedes-Benz Türk bünyesinde, mavi yakalı kadın çalışanların yüzde 10’unu yıldız kızlar oluşturuyor.

Bursiyer sayısı kadar kapsamı da genişledi
İlköğretim okulu mezunu çalışkan kız öğrencileri mesleki eğitime teşvik etmek, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve iş hayatında söz sahibi olmalarını sağlamak için hayata geçen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin kapsamı da zaman içinde genişledi. İlk dönemde motor, elektrik/elektronik, torna/tesviye, makina ressamlığı ve bilgisayar branşlarında mesleki eğitime öncelik verilen projede artık pek çok başka bölüm için de burs imkânı sağlanıyor.  Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da destek verdiği projede şu anda liseli öğrencilere sağlanan bursların  %68’i teknik lise, %13’ü sanat, kalan kısmı ise sağlık ve diğer bölümlere verilen burslardan oluşuyor.

Yıldızlar İstanbul’da ağırlanıyor
Proje kapsamında ayrıca, başarılı kızlardan oluşan ve farklı illerden seçilen bir grup öğrenci her yıl İstanbul’da bir hafta misafir ediliyor. Bu süre içinde öğrencilere bir yandan çeşitli müzeleriyle şehir tanıtılırken diğer yandan da Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul’daki tesislerini ziyaret etme şansı sunuluyor.

Ödüllü proje
Kamuoyunun da takdirini kazanan Her Kızımız Bir Yıldız projesi, 2006 yılında Platin Dergisi’nden “En İyi Sosyal Sorumluluk” kategorisinde “Zirvedekiler”, 2007 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nden (TÜHİD)  “Eğitim Kategorisinde En İyi Sosyal Sorumluluk” kategorisinde “Altın Pusula” ve “ODD Satış İletişim Ödülleri, 2010 Gladyatörleri – Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödüllerini kazandı.

 

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