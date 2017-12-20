DHL’den çifte Ar-Ge yatırımı

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20 Aralık 2017, 12:28

DHL Supply Chain, 2 yeni Ar-Ge merkezini hayata geçirdi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde şirketler hayata geçirdikleri Ar-Ge merkezleriyle ödül ve belge almaya hak kazandı. Zirve’ye 662 Ar-Ge ve 98 tasarım merkezi katılırken, DHL Supply Chain de 2 yeni Ar-Ge merkeziyle Ar-Ge Merkezi belgesini aldı. DHL Supply Chain, dünyanın en gelişmiş işbirlikçi robotlarından biri olan Sawyer’ı da Türkiye’de ilk defa ziyaretçilere tanıtma imkanı buldu.Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu şunları söyledi: “Türkiye lojistik pazarının büyüklüğü 2017 itibariyle 100 milyar dolar olarak açıklandı. Global lojistik pazarının toplam değerinin 7 trilyon dolar olduğunu düşünürsek, ülkemizin bu global pazar içindeki payının yüzde 1,5 seviyesinde kaldığını görebiliriz. Bu pay gittikçe artsa da, cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılı için belirlenen 200 milyar dolarlık pazar büyüklüğü hedefine ulaşmak için daha çok çalışmalı ve Ar-Ge yatırımlarımızı artırmalıyız. Biz DHL Türkiye olarak, bu anlamda pazarı büyütmek için Ar-Ge çalışmalarının çok önemli olduğuna inanıyor ve bu alana yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ar-Ge merkezlerimiz aracılığıyla dünyada birçok ülkede uyguladığımız yenilikleri Türkiye’ye getirmenin yanı sıra, sıfırdan fikir ve ürün/proje geliştirme konusundaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Halihazırda, lisanslı iki farklı lokasyonumuzda hizmet vermeye başlayan Ar-Ge merkezlerimizde 30 mühendisimiz 20 farklı proje üzerinde çalışmalarına devam ediyor. DHL Supply Chain Türkiye olarak, Türkiye’nin global lojistik pazarındaki yerini ve payını artırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”