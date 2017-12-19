|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Renault Trucks bir milyonuncu kamyonu teslim etti
19 Aralık 2017, 15:43
İngiliz Pace Lojistik Grubu, Renault Trucks Blaınvılle-Sur-Orne tesisinde üretilen bir milyonuncu kamyonu teslim aldı
Renault Trucks Başkanı Bruno Blinm, Blainville-sur-Orne üretim tesisinde üretilen Renault Trucks D serisi 2,1m kabin kamyonunun anahtarlarını, İngiliz Pace Lojistik Hizmetleri Grubu Genel Müdürü Philip Thurston’a teslim etti. Bu araç, Normandiya fabrikasında üretilen bir milyonuncu kamyon oldu.
İngiliz Pace Lojistik Hizmetleri Grubu Genel Müdürü Philip Thurston, Renault Trucks fabrikasında üretilen bir milyonuncu araç olan D serisi dağıtım kamyonunu, Renault Trucks Başkanı Bruno Blinm’den teslim aldı.
Bu kamyon, Pace Lojistik’in tamamen Renault Trucks araçlardan oluşan filosuna eklenen 31. kamyon olma özelliğini taşıyor. 18 tonluk “Fransa Menşei Garantili” D serisi kamyon, paletlerin taşınması ve grubun Salford, Manchester’da bulunan merkez dağıtım deposundan tüm İngiltere ve Avrupa’ya yapılacak çok noktalı teslimat işleri için kullanılacak.
Tören sırasında açıklamada bulunan Bruno Blin, Fransız üretiminin, mükemmellik ve uzmanlığına güvenen müşterilerine teşekkürlerini ifade etti. Renault Trucks Başkanı, Pace Lojistik ile devam eden iş ilişkisi ve filoda bulunan araçların her daim kullanıma hazır olmasını sağladığı için yetkili bayileri olan DLS Trucks’ı ayrıca tebrik etti.
1957 yılından bu yana kamyon üretimi yapan Blainville-sur-Orne fabrikası, özellikle orta ağırlıkta araçlar ve kamyon kabinleri konusunda uzman. Fabrikada günde 262 kabin üretiliyor ve 76 adet kamyonun montajı yapılıyor. Bu tesiste artan talepleri karşılamak üzere 100 operatör istihdam ediliyor.
Renault Trucks’ın bu tesis dışında Bourg en Bresse, Limoges ve Lyon olmak üzere Fransa’da üç ayrı üretim tesisi daha bulunuyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x