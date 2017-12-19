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Nissan yetkili satıcıları 21/12 tarihinde 21:12’ye kadar açık

19 Aralık 2017, 13:27

Yıl sonu kampanyaları ve finansman destek paketleriyle araç sahibi olmak isteyenlere sıfır faizle 40 bin TL’ye varan kredi imkanı ve MTV desteği sunan NISSAN, yılın en uzun gecesinde çalışma saatlerini uzatıyor.

Japon otomotiv devi NISSAN, Aralık ayı boyunca sunduğu iddialı yılsonu kampanyalarıyla müşterilerini heyecanlandırmaya devam ediyor.



Aralık ayı boyunca tüm binek modellerin Aralık 2017 motorlu taşıtlar vergisini üstlenen ve 4 bin TL’ye varan fiyat avantajlarının yanı sıra 40 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunan NISSAN, yılın en uzun gecesinde müşterilerine ekstra hizmet sunmak için yetkili satıcılarını 21:12’ye kadar açık tutuyor.



Türkiye genelindeki tüm NISSAN yetkili satıcıları, 21 Aralık gündönümünde özel çalışma saatleri boyunca, araç sahibi olmak isteyenlere yılın son fırsatlarını sunuyor. 2018 yılı MTV sistem değişikliğinden etkilenmeden hayallerindeki Nissan modeline sahip olmaları için konuklarını Nissan Yetkili Satıcı'larına bekliyor.



Yılın Son Fırsatları

SUV’un lideri NISSAN, dünyanın en çok satan SUV modeli X-TRAIL ve Türkiye’nin en çok satan Crossover modeli QASHQAI için sıfır faizli 40 bin TL finansman desteği sunuyor. Şehrin vazgeçilmezi MICRA 12 bin TL, şehrin haylazı JUKE ise 18 bin TL’ye sıfır faizli 12 ay vadeli finansman kolaylığı ile sunuluyor. NAVARA’da ise isteyene 50 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faiz kampanyası isteyene 6.500 TL’ye varan nakit avantajı sunuyor.



Cazip kampanyalar ve etkinliklerle heyecanı her alana taşıyan NISSAN ayrıca, 23-24 Aralık tarihlerinde Nissan Yetkili Bayilerini ziyaret ederek test sürüş günlerine katılan 5 kişiye çekilişle 14 Mart 2018 tarihinde Beşiktaş JK'nın ev sahipliğinde Vodafone Park’ta oynanacak Bayern Münih maçına çift kişilik bilet hediye ediyor.