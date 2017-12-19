Katmerciler uzaktan kumandalı insansız kara taşıtlarıyla 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri zirvesinde

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19 Aralık 2017, 13:01

Savunma sanayinin yeni oyuncusu Katmerciler, Ar-Ge Merkezinde geliştirdiği Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) ve Uzaktan Kumandalı Yangın Söndürücü (UKYS) araçlarını sergilediği zirvede, savunma ve araç üstü ekipman sektöründeki Ar-Ge ve tasarım gücünü ortaya koyacak.

Türk savunma sanayinin yenilikçi ve dinamik gücü Katmerciler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’ne katılıyor. 20-21 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara Congresium ATO’da gerçekleştirilen organizasyonda C-139 nolu stantta ziyaretçileri ağırlayan Katmerciler, uzaktan kumandalı araçlarını sergiliyor.Katmerciler’in, segmentinde Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip, kendi Ar-Ge Merkezinde tasarlayıp geliştirdiği, insansız, paletli, çok amaçlı kara araçları serisinden uzaktan kumandalı araçların iki ayrı modeli olan; UKAP (Uzaktan Kumandalı Atış Platformu) ve UKYS (Uzaktan Kumandalı Yangın Söndürücü) ile ziyaretçileri karşılayacak. UKAP’ın lansmanını Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı IDEF’17’de yapan Katmerciler, UKYS’yi ise ilk kez bu zirvede tanıtıyor.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğin ana teması, “Ar-Ge ve İnovasyonla Kalkınma”. Zirvede Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yapılan projelerin sonunda ortaya çıkan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyu ile paylaşılması Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sorunlarının tartışılması amaçlanıyor. Başarılı Ar-Ge Merkezlerine ödüllerin verileceği organizasyonda yeni Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan firmalara da belge takdimi yapılacak.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı güçlü bir Ar-Ge Merkezine sahip olan Katmerciler, araç üstü ekipman sektöründeki 32 yıllık deneyim ve birikimini 2010 yılından itibaren savunma sanayine de taşıyan bir şirket. Her iki kulvarda da oldukça geniş bir ürün portföyüne sahip olan şirket, son yıllarda savunma sanayiine yönelik atılımlarıyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi ve dikkat çekiyor.Kuruluşundan bu yana yenilikçi, öncü ve dinamik bir şirket olarak tanınan Katmerciler, araçlarının tamamını kendi Ar-Ge Merkezinde tasarlayıp geliştiriyor. HIZIR, KHAN, Zırhlı Ambulans, TOMA gibi, NATO standartlarında 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar geliştirirken, gizli zırhlama sistemi NEFER’le zırhlamada ileri teknolojiye dayalı etkileyici bir seçenek sunuyor. Şirketin savunma portföyünde, savunma lojistiğinde kritik öneme sahip, bazıları uzaktan kumandalı çok sayıda zırhlı iş makinesi de geliştiriyor.Katmerciler, uzaktan kumandalı, insansız, paletli kara taşıtı geliştirme konusunda da önemli mesafeler kat etmiş durumda. Şirketin zirvede sergilediği araçlardan, uzaktan kumanda kitiyle 3 km mesafeden yönetilebilen UKAP’a son olarak uydu kontrol eklenmiş olup kontrol mesafesi daha da artmış durumda. Artık Türkiye’nin herhangi bir noktasından başka herhangi bir noktasındaki UKAP kontrol edilebiliyor.Aracın elektrikli ve hibrit modelleri bulunuyor. Farklı ihtiyaçlara göre kolaylıkla konfigüre edilebilen modüler bir platform. İlk prototipi atış platformu olarak geliştirildi. UKAP, platform üzerine yerleştirilecek termal ve hareketli kameralar ve sensörlerle bir keşif gözlem aracı olabilir. Mayın temizleme için kullanılabilir. Platform üzerine kurşun geçirmez bir hazne yapılarak çatışma bölgelerinden yaralı kurtarmak üzere kullanılabilir. İki tona kadar yük kaldırabilme kapasitesiyle askeri mühimmat ve teçhizatları taşıyabilir.UKAP’ları sadece tek tek değil, uydu bağlantısı vasıtasıyla birlikte ve koordineli olarak yönetmek de mümkün. Yani, aynı anda 100-150 UKAP, uzaktan kumandayla aynı hedefe yönlendirilebilir.Uzaktan Kumandalı Yangın Söndürücü UKYS ise UKAP’ın sivil amaçlar için geliştirilen daha küçük ölçekli bir versiyonu. UKYS’nin üzerinde bir pompa bulunuyor. İstenilen mesafeye kadar uzatılabilen bir hortumla uzaktaki su veya köpük tankına bağlı çalışıyor. UKYS sayesinde itfaiyecilerin yaklaşamadığı, yüksek risk taşıyan orman, maden ya da kimyasal madde yangınlarına uzaktan müdahale imkanı doğuyor.UKYS, bir insanın soluk almasında ve gözle görüş mesafesine yaklaşmasında sıkıntı olan veya insanın uzun süre kalamayacağı, yaşam fonksiyonlarını kaybedebileceği durumlarda uzun süreli müdahale imkanı sağlaması açısından etkili bir yangın söndürme aracı işlevi.UKYS, enerji kaynağını batarya veya jeneratörden alan, elektrikli bir araç. Prototipinin saatteki hızı 5 kilometre, boş ağırlığı 700 kilogram. Uzunluğu 1400, yüksekliği 650, genişliği 1100 milimetre. Dakikada 2 bin litreye kadar 7 bar basınçla sıvı püskürtebiliyor. Dokunmatik ekrana sahip bir kit ile uzaktan kumanda ediliyor.